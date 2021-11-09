Популярну серед туристів Шрі-Ланку накрила негода, жертвами якої стали дев'ять людей

Двох серед загиблих вразила блискавка.

Дев'ять людей стали жертвами потужної негоди у популярній серед туристів Шрі-Ланці.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 9 листопада.

Зазначається, що несамовитий циклон пронісся острівною країною і накоїв чималого лиха. Повсюди почалися паводки. Вулиці затоплені й подекуди пересуватися можна лише на човнах. 12 будинків зруйновано вщент, а більше шести сотень пошкоджені. Метеорологічна служба закликає місцевих не розслаблятися - адже негода цього тижня повернеться знову.

Новини світу: на Шрі-Ланці двох людей на смерть вразила блискавка

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