Порадили лікуватися у психлікарні: у Росії вчителя, який скаржився Путіну, усунули від роботи

Порадили лікуватися у психлікарні: у Росії вчителя, який скаржився Путіну, усунули від роботи

Вчителя усунули від роботи через негативний висновок комісії психіатрів.

У Курганській області Росії вчителя історії, який скаржився президенту РФ Володимиру Путіну на низькі зарплати та пресинг місцевої влади, усунули від роботи.

Про це повідомляє російське видання URA.RU.

Вчителя Володимира Кочеулова усунули від роботи через негативний висновок комісії психіатрів. Педагог намагається опротестувати розпорядження у суді. За словами вчителя, на медогляді йому порекомендували "лікуватися у психдиспансері".

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"Чиновниця з райвідділу освіти намагається звільнити мене через мою роботу із захисту прав вчителів. Спроб було кілька. 14 грудня мене усунули через заключення психіатричної комісії", — заявив Кочеулов.

Батьківський комітет Курганської області вважає, що таке рішення "виглядає як новий вид розправи із неугодним".

"Шановного та улюбленого дітьми педагога піддали перевірці не на підставі скоєння будь-яких дій, а за бажанням чиновників. Враховуючи, що Кочеулов постійно бореться за права вчителів, все це виглядає як новий вид розправи з неугодним. Вважаємо абсолютно неприпустимим використання психіатрії у такому вигляді", — зазначає голова батьківського комітету Юрій Леонов.

Нагадаємо, що в Росії можуть повернути страту.

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