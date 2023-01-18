Поранених на війні в Україні "вагнерівців" лікують у повʼязаній із донькою Путіна клініці

В цій самій медичній установі найманці "Вагнера" відновлювалися і після війни в Сирії, про що стало відомо 2020 року.

Поранені у війні проти України найманці ПВК "Вагнера" лікуються у клініці "Мій медичний центр" у Санкт-Петербурзі. Медустанова повʼязана з другом президента РФ олігархом Юрієм Ковальчуком та донькою лідера держави Марією Воронцовою.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Журналісти видання встановили, що інтерʼєри лікарні потрапили на фото у повʼязаному із ватажком ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним телеграм-каналі.

Так, 18 січня на каналі "Кепка Пригожина" з’явилося відео з відвідинами самим засновником "Вагнера" "бійців із тяжкими пораненнями, які проходять реабілітацію в одній із клінік Петербурга". На кадрах зафіксоване спілкування Пригожина з пораненим чоловіком, який відновлюється за допомогою екзоскелета, що знижує навантаження на ноги та нижній відділ хребта.

Журналісти з’ясували, що відео було зняте в колишній клініці "СОГАЗ медицина" на вулиці Мала Конюшенна. Фото кімнати, де був знятий на відео Пригожин, розміщене у фотогалереї на сайті "Клініки реабілітації ММЦ".

Видання також нагадало, що після війни в Сирії "вагнерівці" теж лікувалися у клініці "СОГАЗ Медицина". Окрім найманців, у медустанові надавали послуги найближчим друзям президента РФ Володимира Путіна, керівникам ФСБ, спікерці Ради федерації Валентині Матвієнко та іншим представників влади.

Зазначається, що через запроваджені Євросоюзом 28 лютого 2022 року санкції проти АТ "СОГАЗ" клініка змушена була провести ребрендинг. У серпні новими власниками мережі клінік стали менеджери АТ "Номеко" – компанії-партнера страхової групи "СОГАЗ". Керівником клініки залишився Владислав Баранов. Учасники ТОВ "Мій медичний центр" у вересні обрали Баранова головою Ради директорів.

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Саме через Баранова та "Номеко" клініка повʼязана із Воронцовою. Так, Баранов – співвласник "Номеко", яка стоїть за будівництвом "Високотехнологічного багатофункціонального медичного комплексу" в Ленінградській області. За документами, акціонеркою "Номеко" є також Воронцова.

Окрім того, із "Согазом" повʼязаний і племінник російського диктатора Михайло Шеломов.

Роль ПВК "Вагнер" у війні в Україні

У грудні 2022 року в Білому домі інформували, що Пригожин відправив воювати до України 50 тис. своїх бойовиків. Олігарх витрачає понад 100 млн дол. на місяць на військові операції в Україні. Там також зазначали, що Пригожин зацікавлений у змаганні з Міноборони Росії та посиленням свого впливу.

Американські аналітики теж вказували, що Пригожин намагається збільшити роль своєї компанії у воєнних операціях на території України, щоб утвердитися як центральна фігура російської ультранаціоналістичної спільноти, що підтримує війну.

На сьогодні чимало "вагнерівців" полягли у боях за українські Бахмут і Соледар у спробах захопити всю Донеччину. Як пояснив військовий експерт Олег Жданов, у Пригожина там "є свої інтереси на соляні шахти та вапняк".

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