«Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню»: поранених російських військовослужбовців лікують в шпиталях Гомельської області

А до Росії вже перевезено понад 2,5 тисячі загиблих окупантів.

За словами місцевих жителів, їх привозять з України як по суші, так і по небу – гелікоптером до Наровлі. Потім везуть у Мозир і Гомель. Трупи – поїздом і літаком до Росії, пише «Радіо Свобода».

«Ми були з побутовою раною в Мозирській лікарні. Там стільки поранених росіян – просто жах. Страшенно спотворені. Неможливо слухати їхні стогони на всю лікарню», – повідомило виданню джерело в Гомельській області.

«Лише в неділю в Мозирі привезли близько сотні росіян. Вже в понеділок ще більше «кинули» в лікарню. До їх лікування та хірургічних операцій залучаються всі лікарі, в тому числі терапевти та отоларингологи. Правда, допомога місцевим жителям надається, але незабаром з цим можуть виникнути проблеми», – поділився свідок в Мозирі.

За словами джерел, інформація надходить не безпосередньо від лікарів – навіть медсестри надали підписку про мовчання, побоюючись розірвання контракту.

Тим часом у Наровлі створено повноцінний польовий госпіталь.

«На території колишньої автобази багато військових наметів. У них також є польова кухня та пральня. Порахувати поранених навряд чи можливо, але їх явно сотні. Місцевих туди не пускають. Якісь діти крутилися, може, щось знімали – то поліція «зв’язала», то вони прийшли до батьків. Над польовим госпіталем щодня зависають вертольоти, які прилітають з України. Здавалося, що поранених привозили не лише на ПАЗ із червоним хрестом, як раніше, а й гелікоптерами. Поранені недовго залишаються в Наровлі. Їх тут «латають» і везуть у Мозир та Гомель. Трупи перевозять у потягах з Мозиря», – розповіли жителі Нарова.

Інше джерело з Наровлі надає інформацію, що райцентр хоче зробити щось на зразок військового містечка.

«Наразі у нас багато техніки та військових. Вони перебувають у різних об'єктах, що не використовуються. На базі колишнього районного лісопильного заводу (районного товариства заготовок. – РС) ремонтують зламану техніку в боях в Україні», – повідомило джерело.

Гомельський лікар на умовах анонімності повідомив «Свабоді», що планова допомога мешканцям Гомеля та Мозиря надається.

«Люди панікують, але поки що допомога є, ліків вистачає. Що буде далі, поки невідомо. Передбачається, що будуть проблеми з протиправцевими препаратами», – сказав лікар.

Інше джерело повідомило, що станом на кінець минулого тижня з Гомельської області поїздами та літаками до Росії було вивезено понад 2,5 тис. трупів.

Нагадаємо, радник керівника ОП прокоментував обстріли цивільних об'єктів окупантами.

Стріляти по українських цивільних об'єктах вже стало візитною карткою російських окупантів.

Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Уражені цивільні об'єкти, що стало, на жаль, візитною карткою "другої" армії світу, армії Російської Федерації, яка на своїх каналах пропагандистських розповідає, що вона виключно ювелірно працює, а насправді дві третини ракет потрапляє в цивільні об'єкти і, мабуть, це робиться свідомо", - сказав Арестович.