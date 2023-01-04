Поранений Рогозін відправив Макрону "уламок зі свого хребта" і пригрозив Парижу

Рогозін заявив, що "отримав важке поранення" у плече з Caesar.

Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін надіслав уламок снаряда, який витягнули з його хребта, президентові Франції Еммануелю Макрону. Він заявив, що його під час святкування дня народження в окупованому Донецьку поранили з французької гаубиці "Caesar".

Свій лист на ім'я французького посла в РФ Рогозін розіслав також російським засобам масової пропаганди.

Рогозін заявив, що "отримав важке поранення" у плече зі снаряда, "випущеного французькою 155-мм самохідною артилерійською установкою Caesar". Він скаржиться на те, що ледь не став "нерухомим інвалідом", або взагалі не розпрощався із життям.

Самопризначений "військовий консультант" назвав Францію "однією з найбільш кровожерливих держав у Європі". За словами Рогозіна, Франція "підкорилася диктату Вашингтона і стала маріонетковою державою на кшталт уряду Віші, який обслуговував найнижчі інстинкти гітлерівців".

Він також кинув звинувачення на адресу Парижа та країнами НАТО "щодо вирощування біля наших кордонів ( РФ - Ред.) військової загрози Росії призвела до трагічної розв'язки". Не минулося у листі Рогозіна й без згадок "французької зброї та французьких найманців", які вбили на Донбасі "сотні людей".

Фото: РИА Новости

"Пане посол, що коїть Франція, що ви робите в конфлікті, який розпалили між слов'янськими народами західні політики? Сподіваюся, Ви розумієте міру своєї особистої відповідальності за ці вбивства! Ви ж надзвичайний і повноважний представник П'ятої Республіки, Вам і відповідати", - йдеться у листі.

Рогозін також пригрозив Парижу. Мовляв, "ніхто не уникне відповідальності за військові злочини Франції, США, Великої Британії, Німеччини та інших країн НАТО на Донбасі".

Поранення Рогозіна

21 грудня стало відомо, що ресторан "Шеш-Беш" в Донецьку, де ексголова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін святкував свій день народження, обстріляли. За даними ЗМП, він отримав осколкові поранення. Його госпіталізували.

Згодом пропагандисти повідомили, мовляв, Рогозіну загрожує параліч. Згодом його перевезли в московський госпіталь і прооперували.

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