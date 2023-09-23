Поранений у сідниці Рогозін став сенатором РФ від окупованої території України

Російські пропагандисти з нагоди нової політичної посади ексголови "Роскосмосу" опублікували ролик, на якому він цитує монолог Тараса Бульби на синьо-жовтому тлі.

У суботу, 23 вересня, колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який наприкінці 2022 року зазнав поранення у сідниці під час святкування свого дня народження в окупованому Донецьку, отримав нову політичну посаду. Він став сенатором Ради Федерації — верхньої палати російського парламенту — від окупованої частини Запорізької області.

З цієї нагоди російські пропагандисти публікують монолог Тараса Бульби із однойменної повісті Миколи Гоголя у виконання одіозного російського політика.

В уривку, який хоч і трохи затинаючись, але пафосно читає ексочільник “Роскосмосу”, він устами Тараса Бульби нарікає на “бусурманів”, через яких “все пропало”, та на "земляків", які переймають “бусурманські звичаї”.

До речі, в коментарі російським пропагандистам Дмитро Рогозін чомусь називає героя повісті Гоголя отаманом “запорізьких російських козаків”.

Єдине, що не ріже око в цьому ролику — синьо-жовті кольори лану і неба, на тлі яких він цитує класичний твір.

Пам’ятаючи про поранення Дмитра Рогозіна осколком у сідниці під час святкування його дня народження у Донецьку, доречніше було б зацитувати іншу фразу Тараса Бульби з цього твору: “А повернись-но синку, який-бо ти смішний”.

Нагадаємо, перед звільненням Дмитра Рогозіна з посади голови "Роскомосу" ходили чутки, що Путін призначить його "гауляйтером" на окупованих територіях України.

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