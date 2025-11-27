ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
345
Час на прочитання
1 хв

Поранення нацгвардійців у Вашингтоні: стрільцем виявився афганець

У центрі Вашингтона, всього за два квартали від Білого дому, чоловік обстріляв двох військовослужбовців Національної гвардії США.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Стрілянина у Вашингтоні

Стрілянина у Вашингтоні / © AP News

У середу, 26 листопада, у центрі Вашингтона неподалік Білого дому стався збройний напад, коли чоловік вистрілив у двох бійців Національної гвардії США.

Про інцидент повідомляють CNN і CBS News.

За даними CNN, ФБР уже попередньо встановило особу стрільця. Джерела зазначають, що початкова ідентифікація збігається з чоловіком із штату Вашингтон, який іммігрував до США з Афганістану у серпні 2021 року.

Один з правоохоронців розповів, що відбитки пальців затриманого дозволили встановити його первинне ім’я, однак слідчі продовжують перевірку та верифікацію даних.

CBS News, зі свого боку, уточнює, що підозрюваному 29 років, і називає його ім’я — Рахманулла Лаканвал.

За словами двох джерел, нападник використовував пістолет.

Раніше повідомлялося, що двоє службовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення біля Білого дому.

Ми раніше інформували, що стрілець, який у середу, 26 листопада, тяжко поранив двох військовослужбовців Національної гвардії США в центрі Вашингтона біля Білого дому, також дістав тяжкі поранення.

Дата публікації
Кількість переглядів
345
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie