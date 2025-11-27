- Дата публікації
Поранення нацгвардійців у Вашингтоні: стрільцем виявився афганець
У центрі Вашингтона, всього за два квартали від Білого дому, чоловік обстріляв двох військовослужбовців Національної гвардії США.
У середу, 26 листопада, у центрі Вашингтона неподалік Білого дому стався збройний напад, коли чоловік вистрілив у двох бійців Національної гвардії США.
Про інцидент повідомляють CNN і CBS News.
За даними CNN, ФБР уже попередньо встановило особу стрільця. Джерела зазначають, що початкова ідентифікація збігається з чоловіком із штату Вашингтон, який іммігрував до США з Афганістану у серпні 2021 року.
Один з правоохоронців розповів, що відбитки пальців затриманого дозволили встановити його первинне ім’я, однак слідчі продовжують перевірку та верифікацію даних.
CBS News, зі свого боку, уточнює, що підозрюваному 29 років, і називає його ім’я — Рахманулла Лаканвал.
За словами двох джерел, нападник використовував пістолет.
Раніше повідомлялося, що двоє службовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення біля Білого дому.
Ми раніше інформували, що стрілець, який у середу, 26 листопада, тяжко поранив двох військовослужбовців Національної гвардії США в центрі Вашингтона біля Білого дому, також дістав тяжкі поранення.