Медики з тимчасово окупованого Донецька та російського Ростова-на-Дону не змогли витягти з його тіла осколки снарядів.

Ексочільника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, якого в ніч проти 22 грудня було поранено під час обстрілу в тимчасово окупованому Донецьку, перевозять до Москви. До цього він перебував на лікуванні у Ростові-на-Дону.

Про це пишуть пропагандисти з "РИА Новости".

Як зазначається, донецькі та ростовські лікарі "не наважилися робити операцію" пораненому Рогозіну через її складність. У Москві консиліум лікарів вже буде ухвалювати рішення про необхідну медичну допомогу.

Водночас зрадник Олег Царьов в соцмережах повідомив, що стан Рогозіна порівняно з попереднім днем різко погіршився.

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21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в тимчасво окупованому Донецьку під час святкування свого дня народження у ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш".

Медики діагностували у нього поранення в спину та доправили до лікарні. Уламок, який потрапив у хребет Рогозіна, за оцінками лікарів, витягти не вийде.

Сам Рогозін стверджує, що металевий уламок розміром 3×4 мм увійшов йому вище за праву лопатку.

Разом із Рогозіним також було поранено колаборанта, "мера" окупованої Горлівки Івана Приходька.

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