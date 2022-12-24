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Пораненого під обстрілом у Донецьку Рогозіна знову перевезли до іншої лікарні

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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Пораненого під обстрілом у Донецьку Рогозіна знову перевезли до іншої лікарні

Голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін / Фото: Associated Press

Дмитру Рогозіну через кілька днів проведуть операцію із вилучення осколка.

Ексочільника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, якого в ніч проти 22 грудня було поранено під час обстрілу в тимчасово окупованому Донецьку, знову перевозять – цього разу до однієї з лікарень Московської області.  

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ з посиланням на заяву помічника Рогозіна. 

Після поранення у Донецьку Рогозіна спочатку доставили до місцевої лікарні, пізніше до медзакладу до Ростова-на-Дону, а згодом стало відомо про його транспортування до Москви, оскільки медики з тимчасово окупованого Донецька та російського Ростова-на-Дону не змогли витягти з його тіла осколки снарядів.

Поранення Дмитра Рогозіна у Донецьку

21 грудня Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в тимчасово окупованому Донецьку під час святкування свого дня народження.

Медики діагностували у нього поранення в спину та доправили до лікарні. Уламок, який потрапив у хребет Рогозіна, за оцінками лікарів, витягти не вийде.

Сам Рогозін стверджує, що металевий уламок розміром 3×4 мм увійшов йому вище за праву лопатку.

Ще дві людини під час обстрілу отримали смертельні поранення.

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Дата публікації
Перегляди
1721
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