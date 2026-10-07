Поліція Польщі / Фото ілюстративне / © Associated Press

Реклама

У Польщі 7 жовтня у Комплексі професійних шкіл № 4 в Остроленці учень напав на інших осіб із ножем. Як стало відомо, 19-річний Якоб З. поранив дев’ятьох людей, а в його наплічнику виявили саморобний вибуховий пристрій.

Про це RMF FM повідомила речниця окружної прокуратури в Остроленці прокурорка Ельжбета Лукашевич.

Реклама

Напад у польській школі — що відомо

За наявними даними, 19-річний учень школи поранив ножем дев’ятьох людей: п’ятьох учнів, двох учителів і двох сторонніх осіб.

Реклама

Постраждалих доправили до лікарень в Остроленці та Ломжі. Їхньому життю нічого не загрожує.

Після нападу поліція затримала підозрюваного. Прокуратура в Остроленці розпочала розслідування за фактом замаху на вбивство.

У рюкзаку був вибуховий пристрій

Як підтвердила RMF FM речниця окружної прокуратури в Остроленці Ельжбета Лукашевич, у рюкзаку нападника був саморобний вибуховий пристрій.

За словами прокурорки, подробиці цієї справи мають оприлюднити під час пресконференції 8 жовтня.

Реклама

Під час нападу 19-річний хлопець залишив у класі рюкзак, з яким прийшов до школи. Через деякий час із рюкзака почав виходити дим. Учні викинули його через вікно назовні.

Поліція оточила та убезпечила сумку і викликала піротехніків для її перевірки. Фахівці працювали на місці до вечора.

За неофіційною інформацією, яку отримав журналіст RMF FM Міхал Радковський, вибуховий пристрій міг бути близьким до детонації під час інциденту.

За його словами, безпосередньо перед від’їздом піротехніків на місці події відчувався запах, схожий на той, який виникає під час запуску петард.

Реклама

Нападника затримали за 25 хвилин

Після нападу Якоб З. втік зі школи. Поліція одразу розпочала його пошуки.

«Всього через 25 хвилин після повідомлення його затримали в районі пляжу в Остроленці», — розповів RMF FM представник місцевої поліції Томаш Жеранський.

За даними поліції, місце затримання розташоване приблизно за 400–500 м від школи.

Сам нападник також потребував медичної допомоги. Перед затриманням він поранився і потрапив до лікарні, де його охороняли поліцейські.

Через кілька годин, ближче до вечора, 19-річного хлопця виписали з лікарні та доправили до поліцейського ізолятора. Найближчим часом його мають допитати.

Новини партнерів

Новини партнерів