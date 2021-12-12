Поразка Болсонару: Бразилія за рішенням суду вимагатиме від мандрівників COVID-сертифікати

У суді заявили, що це єдина можливість запобігти розповсюдженню "Омікрона" на території Бразилії.

Бразилія вимагатиме від іноземних мандрівників надавати сертифікати про вакцинацію проти COVID-19 для в'їзду до країни.

Про це із посиланням на відповідне рішення бразильського Верховного суду в неділю, 12 грудня, повідомляє ВВС.

За словами судді Луїса Роберто Баррозу, це єдина можливість запобігти розповсюдженню на території Бразилії нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Він додав, що суд передбачив винятки для тих, хто прибуває з країн, які не змогли вакцинувати більшу частину свого населення. Цим мандрівникам після прибуття потрібно буде пройти п'ятиденний карантин.

Раніше в бразильському уряді заявляли, що для перетину кордону іноземцям достатньо буле лише продемонструвати негативний результат тесту на COVID-19. У виданні зауважують, що м'які заходи зробили країну популярною серед нещеплених туристів.

Рішення Верховного суду розглядають як чергову поразку президента Бразилії Жаїра Болсонару, який неодноразово підривав зусилля щодо контролю поширення коронавірусу в країні, яка, до слова, є однією з найбільш постраждалих від пандемії держав у світі.

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Болсонару, який сам не отримав жодного щеплення проти COVID-19, раніше відхиляв прохання Національного агентства санітарного нагляду Бразилії (ANVISA) щодо вимоги у туристів доказів вакцинації.

Від початку пандемії в Бразилії зареєстрували 22 мільйони випадків зараження коронавірусом, зокрема чотири випадки "Омікрона". 616 тисяч пацієнтів померли від ускладнень захворювання. Водночас в країні вакцинували близько 65% населення.

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