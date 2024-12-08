Поразка Кремля у Сирії: в ГУР розповіли про виведення російських сил

Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.

Росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма.

Про це повідомили в Головному Управлінні Розвідки.

У столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.

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"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку", – йдеться в повідомленні.

Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.

Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході.

Нагадаємо, літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів після його швидкої втечі через захоплення Дамаска повстанцями. Є висока ймовірність, що він загинув в авіакатастрофі.

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