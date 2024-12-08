Поразка Кремля у Сирії: в ГУР розповіли про виведення російських сил

Стрімкий процес повалення режиму Башара Асада в Сирії позначився ганебною втечею російського контингенту з території арабської республіки.
Росіяни виводять кораблі з бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками з Хмейміма.
Про це повідомили в Головному Управлінні Розвідки.
У столиці Сирії Дамаску під контролем опозиційних до Асада сил перебуває резиденція диктатора, урядові будівлі та центральний офіс національного телебачення.
"Після втрати контролю над Дамаском на тлі продовження наступальної операції опозиційних сил у провінціях Латакія, Хама та Тартус російська армія вивела свої бойові кораблі з військово-морської бази у Тартусі, яку Асад раніше віддав у користування москві як плату за свою безпеку", – йдеться в повідомленні.
Також росіяни перекидають із Сирії залишки своїх озброєнь та військової техніки військовими бортами із авіабази у Хмемімі.
Після взяття Дамаска опозиційні до Асада сили рухаються до узбережжя ― ймовірна втрата росією військових баз у Тартусі та Хмеймімі фіналізує поразку кремля на Близькому Сході.
Нагадаємо, літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів після його швидкої втечі через захоплення Дамаска повстанцями. Є висока ймовірність, що він загинув в авіакатастрофі.
Читайте також: