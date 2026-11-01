Трамп може атакувати Іран після 3 листопада / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп може виявитися більш схильним віддати наказ про проведення масштабної військової операції проти Ірану у разі розгромної поразки республіканців на проміжних виборах 3 листопада.

Про це повідомляє журналіст Axios Барак Равід з посиланням на власні джерела, а також Clash Report.

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Трамп може атакувати Іран після поразки на виборах: джерела

Водночас представник Білого дому заявив, що результати виборів жодним чином не впливатимуть на ухвалення рішень президентом.

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«Якщо він відчуватиме збентеження або позбавлення прав, він зробить щось сміливе. Найкращий шанс укласти угоду — саме зараз», — зазначив у розмові з журналістом неназваний американський чиновник.

Співрозмовник також додав, що цю інформацію зараз намагаються донести до відома Тегерана.

Тривога всередині Республіканської партії вже виходить на публічний рівень. Зокрема, сенатор Тед Круз 30 жовтня висловив застереження, що республіканці зазнають важкої поразки, якщо враховувати лише результати дострокового голосування.

Посередницькі зусилля Катару та глухий кут у переговорах

Дипломатичні джерела повідомили ЗМІ, що катарські представники у п’ятницю вели переговори в Тегерані понад 12 годин. Продовження консультацій було заплановане на суботу в Досі.

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Джерело в дипломатичних колах відзначило «позитивний прогрес» і підтвердило, що Катар перебуває на постійному зв’язку з Білим домом. Посередники прагнуть узгодити взаємні кроки сторін протягом кількох днів для відновлення прямих переговорів.

Проте, як уточнив посадовець США, процес гальмують дві ключові вимоги:

Вашингтон вимагає ядерних поступок як обов’язкової умови повернення за стіл переговорів. Іран наполягає, щоб США спершу зняли морську блокаду, розблокували заморожені фінансові активи та дозволили експорт нафти.

Катар додатково закликає Тегеран допустити інспекторів ООН на свої ядерні об’єкти, які зазнали бомбардувань. Axios зазначає, що у відповідь США готові піти на певне послаблення санкцій.

Розкол у найближчому оточенні Трампа

За даними джерел Axios, серед наближених до Трампа осіб немає єдиної позиції щодо подальшої стратегії.

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Міністр оборони Піт Гегсет та державний секретар Марко Рубіо налаштовані вкрай скептично щодо можливості укладення ядерної угоди з чинним іранським урядом і виступають за його подальше послаблення, у тому числі шляхом нових ударів.

Віцепрезидент Джей Ді Венс, а також спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер наполягають на відновленні діалогу. За наявними даними, Венс уже виходив на контакт з очільником служби безпеки Ірану Мохсеном Резаї.

Міністр фінансів Скотт Бессент переконує Трампа дати час, щоб спершу спрацювала кампанія максимального економічного тиску.

Сам Трамп у п’ятницю заявив журналістам, що переговори з Іраном тривають, адже Іран цього хоче. Трамп додав, що має час, але ця війна «нетипова». Під час ефіру на радіостанції в Канзас-Сіті він зауважив, що війна скоро завершиться, а Штатам потрібна гарантія, що Іран не матиме ядерної зброї.

Чи є загроза масштабної війни США з Іраном

Axios наголошує, що США перебувають за кілька днів до потенційної військової операції, яка може завдати колосальної шкоди Ірану. У відповідь — високоймовірні удари по Ізраїлю та країнах Перської затоки. Регіональні посадовці припускають, що авіаудари можуть відновитися вже з 4 листопада.

Іран офіційно застеріг, що атакує нафтові та газові об’єкти у п’яти країнах Затоки — Саудівській Аравії, ОАЕ, Катарі, Кувейті та Бахрейні, якщо США завдадуть ударів по його енергетичній інфраструктурі. На цьому тлі лідери Саудівської Аравії та Туреччини закликають Трампа дати дипломатії більше часу.

Натомість прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху лобіює проведення спільної військової операції одразу після виборів.

Військово-морська присутність США в регіоні залишається рекордною. З п’ятниці в Аравійському морі вже чергують дві авіаносні ударні групи США, а третя перебуває на шляху. Водночас зберігається висока напруга в Ормузькій протоці. Корпус вартових Ісламської революції заявив, що у п’ятницю чотири танкери підірвалися на мінах. Проте цю інформацію поки не підтвердили.

Дональд Трамп: останні новини

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США звільнили директора з питань стратегії, планів і політики Об’єднаного штабу генерал-лейтенанта Бретта Сільвію. Рішення ухвалили після розслідування Управління спеціальних розслідувань ВПС США через імовірне розголошення засекречених відомостей щодо воєн в Україні та Ірані.

За даними джерел, генерал не пройшов три перевірки на поліграфі, а матеріали справи вже передали до Міністерства юстиції США для можливого притягнення до відповідальності.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл наголосив на політиці нульової толерантності до несанкціонованого витоку даних і підтвердив вжиття рішучих кадрових заходів для захисту чутливої інформації.

Водночас ситуація має суперечливі деталі: деякі джерела в оборонному відомстві заперечують правдивість звинувачень або пояснюють усунення генерала «втратою довіри». Попри це, президент США Дональд Трамп публічно заявив, що на Сільвію чекають «великі проблеми на тривалий час».

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