Поразка Орбана розв’язала руки: Угорщина видворила агента розвідки РФ

Будапешт вислав російського шпигуна, який проник у державні структури / © pixabay.com

Угорські спецслужби за підтримки партнерів з НАТО провели успішну операцію з викриття та видворення 36-річного третього секретаря посольства РФ Артура Сушкова, який виявився кадровим офіцером російської Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Російський агент глибоко проник у провладні аналітичні центри, але уряд Віктора Орбана до останнього блокував його депортацію.

Про це пише VSquare із посиланням на власні джерела.

Політичний «дах» та зміна влади

Угорська контррозвідка планувала вислати Сушкова ще у лютому 2026 року. Проте тодішній уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана заблокував це рішення через політичні розрахунки: під час передвиборчої кампанії Будапешт отримував активну підтримку від Москви і не хотів псувати відносини гучним шпигунським скандалом.

Ситуація кардинально змінилася після 12 квітня 2026 року, коли Віктор Орбан зазнав поразки на виборах. Його режим впав, і спецслужби, які роками працювали під жорсткими політичними обмеженнями, нарешті змогли повноцінно виконувати свою роботу. Вже 4 травня Сушкову та його дружині дали два тижні на збори, і вони виїхали з країни.

Вербування еліти за дорогі подарунки

Головними цілями Сушкова були впливові угорські аналітичні центри: Колегія Матіаса Корвіна (MCC), Угорський інститут міжнародних відносин (HIIA) та Інститут стратегії і політики Джона Лукача. Усі вони курувалися Балажем Орбаном — політичним директором експрем’єра. Завдяки вільному доступу до відкритих заходів цих організацій, росіянин почувався там максимально комфортно.

Агент діяв агресивно: він шукав неофіційних зустрічей з експертами, які мали прямий вихід на вище керівництво Угорщини. За даними спецслужб, Сушков успішно розпочав процес вербування щонайменше трьох осіб. Одного з дослідників він особисто навчав таємній комунікації, «пригодовував» дорогими подарунками та прямо натякав, що за потрібну інформацію платитимуть реальними грошима.

Від зовнішньої політики до паролів Wi-Fi

Апетит російського шпигуна був безмежним. Сушкова цікавило абсолютно все: від кулуарних пліток про чиновників та деталей передвиборчої кампанії до нюансів будівництва АЕС «Пакш-2». Головним же фокусом залишалися плани зовнішньої політики Будапешта, особливо — ставлення до України. Росіянин намагався вивідати навіть паролі від внутрішніх Wi-Fi мереж урядових інститутів.

Після видворення Сушкова Будапешт очікує традиційного «дзеркального» кроку від Москви — вислання угорського дипломата. Однак, за даними західних чиновників, навіть зараз під дипломатичним прикриттям у посольстві РФ в Угорщині продовжують діяти щонайменше десяток ідентифікованих офіцерів СЗР, не рахуючи агентів ГРУ та ФСБ.

«Діяльність російських спецслужб в Угорщині не обов’язково чи виключно була спрямована проти угорських цілей, але й проти інших країн Шенгенської зони. Не забуваймо, зрештою, що Росія веде гібридну війну проти Європи. Тому можна констатувати, що уряд Орбана сприяв, принаймні опосередковано, успіху цієї війни», — прокоментував ситуацію колишній офіцер угорської контррозвідки Петер Буда.

