Поразка Орбана та плани Кремля: дипломат назвав нові цілі Росії в Європі

Орбан та Путін / © Associated Press

Поразка Віктора Орбана на парламентських виборах в Угорщині принесе Україні полегшення щодо безпеки тилу, проте загроза дестабілізації Європейського Союзу з боку Росії нікуди не зникне. Навпаки, Кремль може почати інтенсивніше працювати в інших державах регіону.

Таку думку висловив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв’ю LIGA.net.

Дипломат наголосив, що Будапешт за часів Орбана став значним хабом для російських спецслужб. Навіть після зміни уряду російська присутність залишатиметься відчутною, адже Москва вибудовувала свої мережі десятиліттями.

«За останній час дуже багато свідчень в Європі, що дуже багато перемістилось російської агентури в Будапешт. І вони в Європі розширюють тільки присутність. Тому треба дивитись не там, де вони хочуть це зробити, а там, де вони можуть це зробити», — акцентував Чалий.

За його словами, Росія продовжуватиме використовувати корупційне фінансування політиків та партій, щоб впливати на внутрішні процеси. Чалий вважає, що необхідно дати правову оцінку діям самого Орбана та його оточення з погляду корупційних зв’язків із РФ.

Хто стане новим провайдером блокувань у ЄС

Після втрати основного союзника в особі чинного угорського уряду, Кремль шукатиме альтернативну країну, яка могла б постійно гальмувати рішення Євросоюзу щодо допомоги Україні або санкцій проти агресора.

«А ближче сюди, до України, вони будуть шукати якусь альтернативну країну, яка могла б бути таким провайдером постійних блокувань рішень Євросоюзу. Чи стане це Словаччина? Не факт», — зауважив дипломат.

Серед найбільш вразливих держав Чалий виділив ті, де свого часу діяв Радянський Союз: Словаччину, Чехію, Словенію та Болгарію. Також під ударом опиняються Молдова та Німеччина, особливо її східна частина.

Експосол підкреслив, що російський вплив найлегше проникає туди, де немає прозорої системи контролю та процвітає корупція. Гроші залишаються головним важелем впливу російських спецслужб на європейських політиків.

«Там, де корупція, там є можливість вербування російського. Там, де гроші впали, там уже ґрунт для того, щоб росіяни засунули туди свої брудні руки. І тому там, де з корупцією контроль, там, де більш прозора система», — додав Валерій Чалий.

Водночас він зазначив, що Польща та Велика Британія вже зробили серйозні кроки для протидії російському втручанню. Проте у країнах Західної Європи, таких як Франція, Іспанія та Португалія, Росія все ще активно шукатиме можливості для маніпуляцій політичними процесами.

Що стосується самого Орбана, дипломат припускає, що в опозиції той може раптово змінити риторику на найбільш антиросійську, аби зберегти політичне виживання.

Поразка Орбана — останні новини

На виборах до парламенту Угорщини перемогла опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра. Після поразки Орбана раптово зникла «українська загроза», якою так лякав прем’єр під час своєї кампанії. Тепер військові, які охороняли критично важливі об’єкти енергетичної інфраструктури від «нападу українців», повертаються до казарм.

Також, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав поразку своєї політсили «Фідес» на виборах і заявив про особисту відповідальність за результат. В інтерв’ю Patrióta політик зазначив, що масштаби програшу є очевидними.

«Це явна поразка… Поразка велика», — сказав Орбан.

За його словами, меседжі опозиційного лідера Петера Мадяра виявилися сильнішими, ніж у його партії, що й визначило результат голосування.

«Я беру результат на 100% на себе, шкірою та кістками», — наголосив прем’єр.

Орбан також заявив, що нинішня поразка означає завершення певного політичного етапу в Угорщині та потребує «повного перезавантаження» партії «Фідес». Водночас він дав зрозуміти, що не планує залишати посаду лідера партії.