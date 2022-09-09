Поразка Путіна видніється на горизонті: до чого тут нова прем’єрка Британії

Повна поразка президента Володимира Путіна видніється на горизонті, однак багато залежить від нової премʼєрки Великої Британії Ліз Трасс.

Про це пише редактор розділу безпеки The Telegraph Кон Колін.

Колін вважає, що посилення пропаганди Кремля останнім часом свідчить про те, наскільки насправді погані справи у Путіна.

Автор наводить один ілюстративний приклад: на кремлівському каналі в Британії пройшов випуск шоу «Колеса фортуни», де головним призом була оплата рахунків електроенергії взимку. Так Москва намагається просунути наратив про те, що європейці страждатимуть через санкції проти РФ, накладені їхніми державами.

"У певному сенсі подібна пропаганда в Британії є свідченням того, що Лондон відіграв важливу роль в економічній війні проти Росії", - зазначив автор.

На думку автора, позиція Великої Британії щодо Росії за каденції Ліз Трасс лише посилиться ― про це свідчить призначення на посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі та збереження Бена Воллеса як міністра оборони. Клеверлі та Воллес не лише підтримають поточний курс Британії, але й можуть відіграти роль у зміцненні оборонної потужності країни, що стане запорукою стабільності в регіоні.

Раніше Елізабет Трасс поспілкувалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученим Королівством свободи та демократії в Україні.

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