"Поразка РФ на полі - лише перший крок": Умєров назвав три важливі завдання для України

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив десятий пункт Формули миру Президента України Володимира Зеленського про завершення війни разом з десятками іноземних послів. Він зазначив, що попереду стоїть три важливі завдання.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Зібралися в дуже символічному місці. Нашому аеропорту Бориспіль. Безпека та сталий мир в Україні та Європі будуть відновлені тоді, коли Росія буде розбита на полі бою. Сьогодні тільки українські воїни можуть це зробити", — наголосив Рустем Умєров.

Він наголосив під час зустрічі, що поразка Росії на полі бою — це лише перший крок на шляху до сталого миру.

Для цього в України з міжнародними партнерами попереду три важливі завдання:

Притягнути агресорів до відповідальності за їхні злочини.

Забезпечити компенсацію за всю шкоду, від аеропортів до елеваторів і зруйнованих шкіл і будинків.

Спільно з партнерами виробити таку систему міжнародної безпеки, яка не дозволить тиранам і терористам уникнути покарання за агресію.

"Це завдання, над напрацюванням яких ми працюємо в рамках робочої групу Пункту #10 Формули мири Президента", - зазначив Рустем Умєров.

Раніше Рустем Умєров заявив, що Збройні сили України чітко дотримуються свого плану щодо звільнення захоплених ворогом територій.

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