"Поразка України у війни з РФ стане для США страшнішою за поразку в Кабулі" — WSJ

Видання застерігає, що Україна може стати для Байдена другим Афганістаном.

Конгрес США пішов на канікули, не ухваливши допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо подовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. Затвердження нового пакету підтримки Києву на 61 мільярд доларів Вашингтон провалив ще в ніч проти 7 грудня, а адміністрація Байдена зіткнулася з тиском з боку Конгресу.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Як зазначають у джерелі, тема України стала "спекулятивною". Від Білого дому намагаються отримати посилення безпеки кордону з Мексикою.

Йдеться про внутрішній міграційний контроль, на посиленні якого наполягає спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон та інші республіканці.

Конгрес США зібрався на офіційні "зимові канікули"

Конгрес не досягнув жодної згоди у питаннях надання фінансової допомоги Україні та Ізраїлюта пішов на канікули.

"Це підштовхує до наріжного питання, чи дійсно США дозволять перетворити розбіжності у власних внутрішніх проблемах "до зради" українських інтересів в момент "переламного етапу історії", про який у вівторок особисто згадував у своїй промові Байден. (...) У це важко повірити, але, можливо, так воно і є", — пише WSJ.

За словами президента США Джо Байдена, якого цитує видання, Сполучені Штати перебувають під час "справжнього переламного етапу історії", який може "визначити майбутнє" Європи.

"Він має рацію. Без надання більшої кількості американської зброї, Україна програє Володимиру Путіну. Одним з результатів її програшу стане нестабільна Європа", — йдеться у матеріалі.

Також WSJ підтверджує, що Україні вже не вистачає засобів ППО для захисту міст від російських повітряних атак.

"Однак Байден, схоже, не дуже поспішає діями показувати, що дійсно робить у цій війні ставку на Україну", водночас зазначає ЗМІ.

Байден вагається

У WSJ розглядають і позицію республіканців, а саме те, що вони зосереджують зусилля на врегулюванні безпеки внутрішніх кордонів США.

"Водночас слід розуміти, що Конгрес має швидко ухвалити потрібне рішення для України, поки її потреба у зброї не стала непоправно критичною. Чим повільніше постачатиметься зброя, тим довше триватимуть бойові дії і тим менша ймовірність, що Україна зможе перехопити ініціативу на полі бою. Критики України хочуть, щоб Київ пішов на переговори з Росією, але навіщо Путіну домовлятися зараз, якщо він вважає, що цілком може перемогти?", — пише ЗМІ.

Наразі Байден вагається йти на остаточний компроміс.

"Захоплена Україна стала б для Джо Байдена другим Афганістаном. Очікувана стратегічна шкода — перемога Путіна, додаткове натхнення для Китаю стануть набагато гіршими за поразку в Кабулі. Республіканці не хочуть ставати причетними до такого світу, але вони будуть, якщо зараз залишать Україну після того, як її народ вже віддав стільки людських життів за два роки війни", — зазначає видання.

Тим часом проти президента США розпочинають розслідування. Республіканці Палати представників хочуть імпічменту президента США Джо Байдена, попри відсутність доказів.

Нагадаємо, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що ухвалити допомогу Україні до Різдва неможливо — навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

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