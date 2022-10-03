Поразки ЗС РФ на Харківщині та в Лимані змінюють російський інформаційний простір - Інститут вивчення війни

Українські війська продовжували наступати на Донеччині, зокрема на місто Лиман, та прорвали російські оборонні позиції на північному сході Херсонської області. Перемоги ЗСУ негативно впливають на російський інформпростір.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Поразка Росії в Харківській області та Лимані в поєднанні з неспроможністю Кремля ефективно та справедливо провести часткову мобілізацію докорінно змінюють російський інформаційний простір. Спонсоровані Кремлем ЗМІ та російські військові блогери через втрату Лимана почали критикувати бюрократичні провали часткової мобілізації.

"Джерела в Кремлі та військові блогери пояснюють поразку навколо Лимана та Харківської області нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити російські сили на півночі Донбасу та скаржаться на відсутність прозорості щодо перебігу війни. Деякі гості сильно редагованих програм кремлівського телебачення, які вийшли в ефір 1 жовтня, навіть критикували рішення російського президента Володимира Путіна анексувати 4 українські області перед тим, як захистити їхні адміністративні кордони чи навіть лінію фронту, висловлюючи сумніви щодо здатності Росії коли-небудь окупувати ці території повністю", - йдеться у звіті Інституту.

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Зазначається, що російські пропагандисти вже не приховують свого розчарування мобілізаційним процесом у РФ, зокрема звертають увагу на те, що до лав ЗС РФ часто потрапляють алкозалежні. Дехто, виступаючи в прямому ефірі по телебаченню, висловив стурбованість тим, що мобілізація не створить сили, необхідні для відновлення ініціативи на полі бою, враховуючи низьку якість російських резервів.

Нагадаємо, генсек НАТО прокоментував звільнення Лиману та похвалив ЗСУ. Він похвалив українські Збройні сили за професіоналізм та наголосив, що це доводить те, що Україна може звільнити усі свої території.

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