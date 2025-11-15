Поряд із Вільнюським аеропортом літав дрон: служба безпеки затримала оператора

Над аеропортом у Литві помітили дрон / © Pixabay

У суботу, 15 листопада, поряд із Вільнюським аеропортом у Литві було зафіксовано політ дрона у закритій зоні. Служба громадської безпеки (СОБ) за допомогою спеціальної системи Fly Safe оперативно виявила безпілотник і протягом кількох хвилин затримала людину, яка ним керувала. Завдяки швидким діям служб, роботу аеропорту не було зупинено.

Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Затримання у закритій зоні

Інцидент стався 15 листопада близько 12:00. Система Fly Safe, яка використовується Службою громадської безпеки, зафіксувала безпілотний літальний апарат у закритій зоні аеропорту.

На місце негайно виїхали співробітники спецслужб. Попри те, що дрон швидко зник із зони видимості, екіпаж точно встановив місце його запуску і вже о 12:07 затримав чоловіка.

Служба громадської безпеки співпрацювала з Департаментом поліції та Повітряною навігацією Литви. Затриманого передали співробітникам Військової поліції, після чого було розпочато адміністративне розслідування.

Незнання закону та розмір штрафу

За словами співробітників СОБ, затриманий пояснив свій вчинок тим, що «думав, що в цьому місці можна підіймати дрон».

«Однак незнання законів від відповідальності не звільняє», — наголосили співробітники Служби громадської безпеки.

Згідно з литовським законодавством, за подібне порушення підозрюваному загрожує штраф у розмірі 400–800 євро, що еквівалентно приблизно 16 800–33 600 гривень.

Правила польотів безпілотників у Литві суворо забороняють запуск дронів у зонах навколо аеропортів та інших стратегічних об’єктів. Польоти дронів у таких місцях можуть спричинити серйозні загрози для повітряного руху та безпеки.

Нагадаємо, у Франції триває розслідування серії інцидентів із несанкціонованими обльотами стратегічних об’єктів дронами. Черговий випадок стався над сортувальною станцією, де був розміщений конвой із бойовими танками Leclerc.