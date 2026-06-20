"Поріг болю поляків перевищено": Навроцький пояснив, чому відібрав орден у Зеленського

Президент Польщі Кароль Навроцький / © Getty Images

Реклама

Під час урочистостей з нагоди Національного дня Сілезьких повстань польський президент Кароль Навроцький публічно прокоментував свої дії щодо українського лідера Володимира Зеленського.

Про це повідомляє польське видання TVN24.

Навроцький нагадав про складну історію країни, яка у ХХ столітті була вільною лише 31 рік і постійно боролася з тоталітарними режимами.

Реклама

«Так, ми знаємо, що таке війна, ми знаємо, що таке боротьба за незалежність, ми знаємо, що таке пострадянська, сьогоднішня російська загроза, але ми — гордий польський народ, і ми маємо свій поріг болю в питаннях, які стосуються нас і наших союзників. І цей поріг болю був перевищений, тому я забрав у президента Зеленського Орден Білого Орла», — заявив Навроцький.

Напередодні він повідомив, що ухвалив це рішення після консультацій з Капітулою ордена. Причиною стала згода Володимира Зеленського надати одній із частин Збройних Сил України почесне найменування на честь героїв УПА. Саму ж нагороду український президент отримав у квітні 2023 року від тодішнього президента Польщі Анджея Дуди за видатні заслуги у поглибленні дружніх відносин.

Реакція політиків та дипломатів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко розкритикував такі дії, наголосивши, що конфлікт між Варшавою та Києвом лише тішить Путіна і шокує західних союзників.

«Завдання президентів Зеленського і Навроцького — заспокоювати емоції, а не розпалювати напругу, адже лінія фронту проходить в іншому місці», — підкреслив очільник польського уряду.

Реклама

Українська сторона також миттєво відреагувала на недружній крок Варшави. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав позбавлення ордена стратегічною помилкою Навроцького, на якій заробить лише Росія. На знак протесту очільник МЗС, а також високопосадовець Кирило Буданов та посол Василь Боднар пообіцяли повернути власні польські державні нагороди.

Новини партнерів