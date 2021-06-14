Порівняв Донбас із Аляскою: Путін пояснив присутність російських військ біля кордону з Україною

За словами президента Росії Володимира Путіна, РФ проводить військові навчання на своїй території.

Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу NBC.

У розмові з журналістом Путін нагадав, що НАТО регулярно проводить свої військові навчання біля кордону з Росією. Зокрема, за його словами, нещодавно вони відбулися на Алясці, недалеко від російської території.

"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?" - зауважив при цьому президент РФ.

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Нагадаємо, що 22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу ухвалив рішення завершити заходи в Південному та Західному військових округах, "оскільки всі поставлені цілі досягнуті", а отже від 23 квітня російські війська відходять від кордонів України та повертаються в пункти постійної дислокації.

Однак, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія попри заявлене відведення своїх військ від українських кордонів залишила там ще десятки тисяч солдатів.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Росії відвести переважну частину військ від українського кордону, а також подякував міжнародним партнерам за підтримку.

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