В Італії невідомий влаштував криваву різанину в автобусі: серед постраждалих п'ятирічна дитина

Серед жертв нападника п'ятирічна дитина, якій він завдав удар у горло.

В італійському місті Ріміні в суботу, 11 вересня, виходець із Сомалі напав із ножем на п'ятьох людей, зокрема на дитину.

Про це повідомляє TGCOM24.

Зазначається, що інцидент стався в автобусі №11, коли дві контролерки попросили у чоловіка показати квиток на проїзд. Іноземець у відповідь витягнув ніж і поранив обох співробітниць.

Після цього зловмисник почав погрожувати водієві, наказуючи йому відкрити двері. Так нападникові вдалося вийти з автобуса і втекти. Переховуючись від правоохоронців, сомалієць намагався викрасти автомобіль і погрожував водію.

До затримання чоловік завдав ножових поранень ще трьом людям, зокрема жінці і п'ятирічній дитині. Останню він поранив в область горла.

Відомо, що контролерки, які першими постраждали від рук нападника, отримали легкі травми, про стан інших потерпілих інформації немає.

Через понад годину після скоєння злочину підозрюваного затримали біля залізничних колій. Мотиви злочину залишаються невідомими, однак правоохоронці виключили версію про теракт.

Заарештований раніше перебував на обліку в установі Червоного Хреста і, за словами свідків, виявляв жорстокість і агресивність. Слідчі також не виключають, що іноземець перебував під впливом наркотиків.

Сомалієць прибув до Європи на кілька років і побував в інших країнах до прибуття в Італію. Кілька місяців тому він подав заяву про надання йому статусу біженця.

Як повідомлялося, у Німеччині в різанині в центрі Вюрцбурга, внаслідок якої загинули троє людей, підозрюють 24-річного іммігранта з Сомалі. Чоловік, перебуваючи в універмазі, схопив з полиці кухонний ніж і зарізав продавчиню і двох покупчинь, після чого вийшов на вулицю і почав нападати на перехожих.

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