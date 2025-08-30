Порно-платформа опублікувала підроблені фото прем’єрки Італії Джорджі Мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні / © Getty Images

Італію вразив порно-скандал: більш ніж сумнівний портал Phica опублікував фейкові фотографії Джорджі Мелоні, супроводживши їх вульгарними коментарями.

Пані прем’єр-міністр відреагувала на це із обуренням: «Я обурена тим, що сталося. Я хочу висловити свою солідарність та підтримку всім жінкам, яких образили, принизили та образили».

Платформа Phica існувала з 2005 року, вона мала понад 700 000 передплатників. Її автори підробляли або крали фотографії відомих жінок із соціальних мереж і потім спотворювали їх так, щоб вони представляли жінок у сексуалізованій формі. Серед жертв Phica — лідер опозиції Італії Еллі Шляйн та сестра Мелоні Аріанна.

Джорджа Мелоні закликала всіх постраждалих подати заяву в поліцію і зажадала, щоб винних було «покарано з максимальною суворістю» за цю «неприпустиму атаку на гідність жінок». Вона також додала: прикро, що у 2025 році досі є люди, «які вважають нормальним і законним зневажати гідність жінки та ображати її сексистськими та вульгарними висловлюваннями, ховаючись за анонімністю чи клавіатурою».

28 серпня італійська влада вирішила закрити Phica, де також було виявлено фотографії неповнолітніх. Поліція з’ясовує, хто стоїть за порноплатформою.

Нагадаємо, під час зустрічі Дональда Трампа з європейськими лідерами в Білому домі мікрофони випадково записали відверті коментарі Джорджі Мелоні, які не призначалися для публіки. Пані прем’єр-міністр Італії висловила свою неприязнь до спілкування із журналістами.