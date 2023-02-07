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Порно замість виступу президента: депутата парламенту Сербії заскочили за пікантним заняттям

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1932
Час на прочитання
1 хв
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Порно замість виступу президента: депутата парламенту Сербії заскочили за пікантним заняттям

Фото: NOVA

Депутат проігнорував бідкання Вучича та просто увімкнув порно.

В парламенті Сербії депутат від Соціалістичної партії Звонімір Стевич під час виступу президента Александра Вучича увімкнув порно та переглядав його на телефоні.

Про це пише сербське видання NOVA.

Під час виступу президента Вучича Стевич на своєму телефоні увімкнув порнографічний фільм та переглядав його. В той час Александр Вучич бідкався на "величезний тиск на Сербію".

Сам Звонімір Стевич родом із Косова і Метохії. Він шість разів обирався депутатом сербського парламенту. Також цей народний обранець є членом Комітету щодо Косова і Метохії, а також заступником члена Комітету з конституційних питань та законодавства та Комітету з адміністративно-бюджетних питань і питань мандатного імунітету.

Нагадаємо, раніше депутата-зрадника від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Іллю Киву заскочили за переглядом порнографічного ролика просто під час засідання Верховної Ради. Також цей скандальний зрадник любив переглядати інтимні фото під час роботи в парламенті.

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Дата публікації
Перегляди
1932
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