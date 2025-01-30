Порнозірка загинула під час знімань відео з двома чоловіками: що сталося (фото)

У Бразилії авторка контенту для дорослих трагічно розбилася на смерть, випавши з балкона готелю після того, як запросила двох чоловіків взяти участь у зніманнях сексу втрьох. Трагедія сталася через два дні після загадкової смерті бразильського блогера під час набивання тату.

Як повідомляє Mirror, Анна Беатріс Перейра Алвес, відома в Мережі як Анна Поллі, була знайдена мертвою на подвір'ї готелю в місті Нова Ігаку, на північному заході Ріо-де-Жанейро.

Після цього бразильська влада розпочала розслідування дивної смерті порнозірки. Припускають, що акторка випала з балкона, коли записувала ризиковані сцени з двома чоловіками для онлайн-платформи контенту для дорослих.

Дует нібито надав суперечливі свідчення про події, що передували жахливому падінню, хоча досі не було здійснено жодного арешту.

Наразі відділ з розслідування вбивств ретельно вивчає записи камер відеоспостереження готелю в межах свого розслідування і вже допитав персонал. Слідчі також вивчають мобільний телефон Анни.

Анна Алвес / Фото: Instagram

Результати розтину ще не розголошуються, тому залишається невідомим, чи були виявлені наркотики в організмі Анни, або чи є ознаки того, що вона зазнала сексуального насильства.

Поліція охарактеризувала розслідування смерті порнозірки як "складне", заявивши, що розглядає всі версії, зокрема нещасний випадок або злочин.

Представник відділу з розслідування вбивств Байшада-Флуміненсе повідомив місцевій пресі: "Ми проводимо ретельне розслідування, щоб з'ясувати, що сталося. Це складний випадок, і ми не виключаємо жодної можливості – від нещасного випадку до можливого злочину".

Згідно з місцевими повідомленнями, інцидент стався в чотиризірковому готелі Mont Blanc. В Інтернеті були опубліковані кадри, на яких видно, як поліцейський стоїть над, ймовірно, тілом Анни, накритим закривавленим простирадлом.

"Вся інформація про цю справу вже в руках поліції, і вони ведуть розслідування, — сказав її хлопець Педро Енріке в інтерв'ю бразильському журналу Quem. — Якщо хтось винен, він заплатить, і винний буде знайдений. Не було часу, щоб врятувати її".

Анна Алвес / Фото: Instagram

У прощальній промові в соціальних мережах, де він оголосив деталі її похорону, Педро сказав: "Без тебе так важко. З плином часу це починає усвідомлюватися, і діра в моєму серці стає лише більшою".

Нагадаємо, у США поліцейський дивився порно за кермом і потрапив у ДТП. Коп розбив машину жінки.

Читайте також: