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Порнозірку засудили до 10 років ув'язнення після вбивства чоловіка

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Порнозірку засудили до 10 років ув'язнення після вбивства чоловіка

Фото із соцмереж

Порнозірка не заперечувала, що була причетною до вбивства

24-річна жінка, яка раніше працювала порнозіркою, була засуджена та обвинувачена у вбивстві чоловіка ще у 2020 році.

24-річна Лорен Вемблс, яка була професійно відома як Обрі Голд, була заарештована разом з Джеремі Оделлом Пітерсом і Вільямом Шейн Паркером минулого року у зв'язку з вбивством Рауля Амбріза Гіллена з Алабами.

У липні 2020 року чоловік був поранений у потилицю і похований у неглибокій могилі у віддаленому місці у Флориді, повідомляє WMBB 

Вемблс не заперечувала, що була причетною до вбивства, і була засуджена до 10 років ув'язнення та п'яти років умовно після її звільнення.

Пітерс був визнаний винним у причетності до факту вбивства Гіллена, тоді як Паркер усе ще чекає свого суду.

Згідно з заявою офіційних органів, слідчі обшукали будинок і знайшли докази, пов’язані зі смертю Гіллена. Мотив вбивства наразі не встановили, однак The Daily News повідомляє, що влада вважає, що справа у наркотиках.

Нагадаємо, в американському Лас-Вегасі відбулася щорічна церемонія AVN Awards. Це своєрідний "Оскар" у порновідеоіндустрії.

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