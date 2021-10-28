"Порошок для самогубства": у Нідерландах силовики розслідують справу про смерть понад 30 осіб

Одного чоловіка затримали за підбурювання до самогубств.
У Нідерландах прокуратура розслідує справу про смерть щонайменше 33 особів після покупки так званого "порошку для суїциду".
Про це повідомляє видання Dutch News з посиланням на відомство.
За інформацією ЗМІ, якогось громадянина було затримано в липні 2021 року за звинуваченням у підбурюванні до самогубств. Суд у Нідерландах розпочав процес у цій справі.
Також газета NL Times повідомила, що 15 людей пішли з життя після вживання "порошку для суїциду", а причина смерті ще 18, які купили цей порошок, встановлюється.
Підозрюваний у злочинах є членом організації Cooperatie Laatse Wil, яка виступає за самовизначення людей щодо смерті. Троє помічників чоловіка було затримано під час розслідування.
Силовики вважають, що він продав порошок приблизно 700 особам у період між 2018 та червнем 2021 року.
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