Світ
607
2 хв

Порожня Красна площа: чому парад без танків став особистим приниженням для Путіна

Кремль злякався виводити танки на Красну площу. Бен Годжес пояснив, куди зникла техніка РФ та чи не є це масштабним обманом.

Руслана Сивак
Красна площа

Красна площа / © Associated Press

Рішення Кремля провести парад 9 травня без залучення важкої військової техніки свідчить про слабкість режиму та значні втрати на фронті. На думку експертів, відсутність танків на Красній площі є публічним приниженням для російського диктатора, який роками вибудовував ідеологію навколо військової міці.

Про це заявив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес у коментарі «24 Каналу».

Парад на 9 травня без техніки — чому так?

За словами Бена Годжеса, існує кілька причин, чому росіяни змушені були відмовитися від демонстрації зброї. Серед основних — фізичний дефіцит справної техніки та підготовлених екіпажів, які зараз максимально залучені у зоні бойових дій.

«Я думаю, є 2 чи 3 можливі причини. По-перше, наявність. Можливо, вони дійсно опинилися в ситуації, коли командири не хочуть залишитися на полі бою без екіпажів, які вміють керувати цими системами. Вони не хочуть відправляти їх на кілька тижнів кудись. Тож, можливо, їх просто не вистачає», — зазначив Годжес.

Також генерал припустив, що через інтенсивні українські атаки та навантаження війни російська система технічного обслуговування перебуває у критичному стані й просто не здатна підготувати машини для шоу.

Слабкість та страх перед українською атакою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що такий «стиснутий» формат параду є прямим доказом вразливості Росії. Офіційна Москва змушена зважати на так звану «оперативну обстановку», а фактично — побоюється ударів українських дронів по військовій техніці безпосередньо під час заходів.

Водночас Бен Годжес закликав не виключати варіант маніпуляції з боку ворога.

«Але треба також пам’ятати, що вони можуть бути в іншому місці. Я маю на увазі, що це все може бути обманом. Ви знаєте, що є припущення про можливий черговий наступ з Білорусі або щось подібне», — додав він.

Для внутрішнього російського споживача відсутність танків на параді, який є центральним елементом кремлівської пропаганди, вимагатиме складних виправдань. Попри спроби приховати проблеми, «порожня» Красна площа демонструє реальний стан російського ВПК та армії після років виснажливої агресії проти України.

Парад 9 травня в РФ — останні новини

Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню.

Також перед 9 травня та парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново переховують з посиленою охороною нібито не «через погрози Києва».

Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявляв, що президент України Володимир Зеленський діє на кілька кроків попереду російського диктатора Володимира Путіна в ситуації довкола 9 травня.

