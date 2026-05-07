Порожня Красна площа: чому парад без танків став особистим приниженням для Путіна

Рішення Кремля провести парад 9 травня без залучення важкої військової техніки свідчить про слабкість режиму та значні втрати на фронті. На думку експертів, відсутність танків на Красній площі є публічним приниженням для російського диктатора, який роками вибудовував ідеологію навколо військової міці.

Про це заявив генерал-лейтенант армії США у відставці Бен Годжес у коментарі «24 Каналу».

Парад на 9 травня без техніки — чому так?

За словами Бена Годжеса, існує кілька причин, чому росіяни змушені були відмовитися від демонстрації зброї. Серед основних — фізичний дефіцит справної техніки та підготовлених екіпажів, які зараз максимально залучені у зоні бойових дій.

«Я думаю, є 2 чи 3 можливі причини. По-перше, наявність. Можливо, вони дійсно опинилися в ситуації, коли командири не хочуть залишитися на полі бою без екіпажів, які вміють керувати цими системами. Вони не хочуть відправляти їх на кілька тижнів кудись. Тож, можливо, їх просто не вистачає», — зазначив Годжес.

Також генерал припустив, що через інтенсивні українські атаки та навантаження війни російська система технічного обслуговування перебуває у критичному стані й просто не здатна підготувати машини для шоу.

Слабкість та страх перед українською атакою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що такий «стиснутий» формат параду є прямим доказом вразливості Росії. Офіційна Москва змушена зважати на так звану «оперативну обстановку», а фактично — побоюється ударів українських дронів по військовій техніці безпосередньо під час заходів.

Водночас Бен Годжес закликав не виключати варіант маніпуляції з боку ворога.

«Але треба також пам’ятати, що вони можуть бути в іншому місці. Я маю на увазі, що це все може бути обманом. Ви знаєте, що є припущення про можливий черговий наступ з Білорусі або щось подібне», — додав він.

Для внутрішнього російського споживача відсутність танків на параді, який є центральним елементом кремлівської пропаганди, вимагатиме складних виправдань. Попри спроби приховати проблеми, «порожня» Красна площа демонструє реальний стан російського ВПК та армії після років виснажливої агресії проти України.

Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню.

Також перед 9 травня та парадом на Красній площі страхи у Кремлі лише зростають. «Фюрера» Росії Володимира Путіна терміново переховують з посиленою охороною нібито не «через погрози Києва».

Раніше генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес заявляв, що президент України Володимир Зеленський діє на кілька кроків попереду російського диктатора Володимира Путіна в ситуації довкола 9 травня.

