Порт Бенгазі / © Planet Labs

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У порту лівійського міста Бенгазі встановили постійні бонові загородження для захисту від морських дронів. Нові плавучі бар’єри з’явилися після атаки на російський корвет «Меркурій» та суховантаж «Ангара».

Про це свідчать супутникові знімки, які 29 листопада оприлюднила російська служба «Радіо Свобода».

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Бонові загородження в порту Бенгазі: що показали супутникові знімки

Одразу після атаки українських морських безекіпажних катерів вхід до порту перекрили маломірними суднами, які розмістили поруч одне з одним. Однак на нових супутникових знімках видно, що замість такого тимчасового бар’єра тепер встановили бонове загородження.

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Подібні конструкції Росія використовує у своїх портах на Чорному морі та поблизу Кримського мосту. Їхнє призначення — ускладнити доступ морських безпілотників до кораблів і портової інфраструктури.

На супутникових знімках також видно, що боновими загородженнями оточили пошкоджений корвет «Меркурій». Після атаки 22 листопада корабель зазнав серйозних пошкоджень і, за повідомленнями «Радіо Свобода», опинився напівзатопленим.

© Planet Labs

Пошкодження корвета «Меркурій» і суховантажу «Ангара» — що відомо

Нагадаємо, 22 листопада Сили оборони України та СБУ провели операцію поблизу порту Бенгазі. Для ураження російських цілей застосували сім морських безпілотників. Унаслідок атаки було потоплено корвет «Меркурій», на борту якого перебував бойовий вертоліт Ка-27, а також уражено суховантаж MV ANGARA, який використовували для перевезення військових вантажів.

Операція викликала реакцію не лише з боку Лівії, а й інших країн Середземноморського регіону. Влада східної Лівії пригрозила Україні юридичними та дипломатичними заходами. Італія також висловила занепокоєння через можливе поширення війни на Середземномор’я.

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На тлі цих заяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з лівійським колегою. Він пояснив, що дії України були спрямовані виключно проти російських військових об’єктів, а також висловив співчуття через непередбачені наслідки атаки.

Водночас операція поблизу Бенгазі була частиною ширшої кампанії українських далекобійних ударів по стратегічних об’єктах РФ. За даними, оприлюдненими 27 листопада, від початку 2026 року Україна здійснила майже 500 таких атак, зокрема й далеко за межами російської території. Серед уражених цілей — російські судна поблизу Лівії.

Окремо про міжнародний аспект операції висловився президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що європейські партнери не знали про її підготовку.

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