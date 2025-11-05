Порт у російському Туапсе зупинив експорт палива після атак дронів: деталі від Reuters

Російський порт. / © Associated Press

Порт у російському місті Туапсе на Чорному морі зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських безпілотників 2 листопада.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела та аналіз пересування суден LSEG.

За даними LSEG, під час атаки в порту було пришвартовано три танкери для завантаження нафти, дизельного палива та мазуту. Зазначається, що станом на 5 листопада всі судна були відведені від причалів та кинуті на якір поблизу порту.

Reuters також пише про припинення переробки нафти на контрольованому «Лукойлом» НПЗ у Туапсе – через пошкодження портової інфраструктури. Джерела повідомили, що контрольований «Роснефтью» нафтопереробний завод, який експортує більшу частину своєї продукції, припинив переробку наступного дня через пошкодження портової інфраструктури.

Цей НПЗ неодноразово ставав метою безпілотників. Він переважно постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини. Його потужність – 240 тис. барелів нафти на добу. Завод виробляє лігроїн, газойль та дизельне паливо.

Reuters наголошує, що Україна вже кілька місяців завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, нафтобазах і трубопроводах, щоб зменшити доходи РФ від експорту нафти і нафтопродуктів, а також викликати дефіцит палива на внутрішньому російському ринку.

Нагадаємо, вночі проти 2 листопада у Туапсе сталися вибухи. У Генштабі ЗСУ повідомили, що під час атаки українських дронів уражено нафтоналивну інфраструктуру морського торговельного порту федерального значення, розташованого на узбережжі Чорного моря в бухті Туапсе.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук наголосив, що удар по нафтотерміналу в Туапсе матиме довгострокові наслідки для Росії. Зокрема, удар по терміналу призвів до збоїв у технологічних процесах, пов’язаних із відвантаженням палива.