Порт у Туапсе був атакований морськими дронами: що уражено (відео)
Під час атаки на порт у Туапсе міг бути пошкоджений російський військовий корабель. Очевидці зняли атаку на відео.
Морські дрони у ніч проти 10 листопада атакували російське місто Туапсе на узбережжі Чорного моря. Ймовірно, є влучання в один із російських військових кораблів.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Жителі Туапсе вночі заявляли про вибухи у місті. Водночас там майже вісім годин тривав режим безпілотної небезпеки.
Телеграм-канали опублікували відео атаки на Туапсе від очевидців. На ньому чутно звуки вибухів. За даними Dnipro Osint, морський дрон влучив у районі причалу 167. За попередніми даними, сталося влучання в один із російських військових кораблів.
Влада наслідки атаки не коментувала. Міноборони Росії заявляло про сім збитих безпілотників над акваторією Чорного моря.
«У Туапсе вночі підгоріло в порту. Доброго ранку», — написав у Мережі керівник українського центру протидіх дезінформації Андрій Коваленко.
Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада Сили оборони України завдали влучного удару по морському нафтовому терміналу компанії «Роснєфть» у Туапсе.
Згодом стало відомо, що порт у Туапсе зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських дронів 2 листопада. Внаслідок атаки, яка також призвела до пошкодження портової інфраструктури, було припинено переробку нафти на НПЗ. Цей завод є ключовим постачальником продукції до Китаю, Туреччини та країн Азії.