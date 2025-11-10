ТСН у соціальних мережах

Світ
851
1 хв

Порт у Туапсе був атакований морськими дронами: що уражено (відео)

Під час атаки на порт у Туапсе міг бути пошкоджений російський військовий корабель. Очевидці зняли атаку на відео.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака на порт у Туапсе у ніч проти 10 листопада

Атака на порт у Туапсе у ніч проти 10 листопада / © скриншот з відео

Морські дрони у ніч проти 10 листопада атакували російське місто Туапсе на узбережжі Чорного моря. Ймовірно, є влучання в один із російських військових кораблів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Туапсе вночі заявляли про вибухи у місті. Водночас там майже вісім годин тривав режим безпілотної небезпеки.

Телеграм-канали опублікували відео атаки на Туапсе від очевидців. На ньому чутно звуки вибухів. За даними Dnipro Osint, морський дрон влучив у районі причалу 167. За попередніми даними, сталося влучання в один із російських військових кораблів.

Влада наслідки атаки не коментувала. Міноборони Росії заявляло про сім збитих безпілотників над акваторією Чорного моря.

«У Туапсе вночі підгоріло в порту. Доброго ранку», — написав у Мережі керівник українського центру протидіх дезінформації Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 2 листопада Сили оборони України завдали влучного удару по морському нафтовому терміналу компанії «Роснєфть» у Туапсе.

Згодом стало відомо, що порт у Туапсе зупинив експорт нафтопродуктів після атаки українських дронів 2 листопада. Внаслідок атаки, яка також призвела до пошкодження портової інфраструктури, було припинено переробку нафти на НПЗ. Цей завод є ключовим постачальником продукції до Китаю, Туреччини та країн Азії.

