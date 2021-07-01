Портал до пекла: в Якутії масштабні лісові пожежі понад 100 тисяч гектарів території

Портал до пекла: в Якутії масштабні лісові пожежі понад 100 тисяч гектарів території

Причиною пожеж стали блискавки.

У російській Якутії вирують масштабні лісові пожежі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 липня.

Також читайте США потерпають від аномальних температур: через засуху спалахнули лісові пожежі

Вогнем охоплена площа у понад 100 тисяч гектарів. У регіоні запровадили найвищий клас пожежної небезпеки. Місцевим мешканцям заборонили наближатись до лісів. Крім того, полум’я впритул підступило до траси "Колима", а тому рух регіоном суттєво ускладнений.

Причиною пожеж стали блискавки. Також через спеку і вітер вогонь швидко поширюється.

Новини світу: у російській Якутії вирують масштабні лісові пожежі

Раніше повідомлялося, що в Росії не вщухають лісові пожежі: згоріли понад 60 тисяч гектарів насаджень і будівлі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання