Портал до пекла: в Якутії масштабні лісові пожежі понад 100 тисяч гектарів території

Причиною пожеж стали блискавки.
У російській Якутії вирують масштабні лісові пожежі.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 липня.
Вогнем охоплена площа у понад 100 тисяч гектарів. У регіоні запровадили найвищий клас пожежної небезпеки. Місцевим мешканцям заборонили наближатись до лісів. Крім того, полум’я впритул підступило до траси "Колима", а тому рух регіоном суттєво ускладнений.
Причиною пожеж стали блискавки. Також через спеку і вітер вогонь швидко поширюється.
Раніше повідомлялося, що в Росії не вщухають лісові пожежі: згоріли понад 60 тисяч гектарів насаджень і будівлі.