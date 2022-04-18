Порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів - Єрмак

Рішення про заборону не буде поширюватися лише на ті російські кораблі, що подали сигнал SOS.

Порти всіх країн ЄС закрили доступ для російських кораблів. Почала діяти директива Євросоюзу про заборону для росіян.

Про це сьогодні, 18 квітня, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що директива ЄС стосується всіх суден, зареєстрованих під російським прапором, а також тих, які змінили реєстрацію РФ після 24 лютого.

"Є певні вийнятки - рішення не буде поширюватися на ті кораблі, що подали сигнал SOS (Mayday). Тоді вони ухвалюватимуться індивідуально", - написав Єрмак.

Голова ОП також додав, що влада відстежуватиме, як саме застосовуються такі вийнятки і чи не використовує їх Росія для обхідних маневрів проти обмежень.

Нагадаємо, напередодні, 17 квітня, порти для російських суден закрили п'ять країни: Італія, Бельгія, Естонія, Болгарія та Румунія.