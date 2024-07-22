Портников оцінив, які наслідки матиме рішення Байдена вийти з президентських перегонів

Путін чекає на вибори президента США, щоб визначитися з майбутньою стратегією.

Адміністрація американського президента Джозефа Байдена не може тепер стратегічно нічого пообіцяти Україні. Є гроші, вони будуть надалі виділятися згідно із рішеннями Конгресу, але ухвалювати якісь нові рішення на майбутнє, планувати щось стратегічно, ця адміністрація вже не зможе.

Про це розповів журналіст та політичний аналітик Віталій Портников на своєму ютуб-каналі.

"Тому що бачення нового президента Сполучених Штатів, хто б їм не був, може бути абсолютно іншим, ніж бачення Джозефа Байдена. І абсолютно очевидно, що всі тепер будуть чекати розвитку подій", - йдеться в повідомленні.

Портников зазначає, що Володимир Путін чекає виборів президента Сполучених Штатів, щоб після них визначитися, в якому темпі, як і скільки років продовжувати війну на виснаження проти України.

"Але тепер Путін переконався, що він був правий у своєму розрахунку дотягувати військові дії в їхньому нинішньому напрямку і векторі принаймні до листопада 2024 року, щоб потім визначитися зі своєю наступною стратегією на наступну президентуру", - йдеться в повідомленні.

За словами Портникова, Путіну тепер абсолютно нецікаво, що думає про його наміри щодо України Джозеф Байден. Він тепер буде думати, як використати наступного американського президента для того, щоб виконати всі цілі, які він поставив перед собою щодо відновлення Російської імперії на терені колишнього Радянського Союзу.

"І він тепер може не боятися якихось різких рухів від американської адміністрації принаймні до лютого 2025 року, до зміни адміністрації", - додав журналіст.

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно зняв свою кандидатуру з майбутніх виборів, але виконуватиме свої обовʼязки до кінця терміну.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп різко відреагуваа на вихід Джо Байдена з перегонів у президентських виборах.

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