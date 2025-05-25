Портников пояснив, чому Республіканської партії США більше не існує

Дональд Трамп / © Associated Press

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Республіканська партія США як політична сила фактично припинила існування, а її члени бояться Дональда Трампа, від якого залежить їхнє політичне майбутнє.

Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив журналіст Віталій Портников.

Він нагадав, що коли Трампа вперше обрали президентом, він змушений був рахуватися з цією Республіканською партією.

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«Там були різні важковаговики, які йому казали: „Так неможливо“. Маккейн там, вплив сім’ї Бушів, кого завгодно, виборці різні, які підтримували всіх цих людей. А потім, після його поразки, виявилося, що республіканський виборець підтримує його, а не їх. Його світогляд, його особистість. Це — не республіканський виборець, можливо, це республіканський виборець просто вже не знає, за кого йому голосувати», — зазначив Портников.

На його думку, це — електорат нової ультраправої політичної сили, який здатен масово впливати на результати виборів.

«І якщо Трамп говорить: „Не голосуйте от за когось там, за Ліз Чейні“, вони й не голосують. Якщо ти (республіканець. — ред.) думаєш про те, що тобі потрібно ще раз пройти вибори — ти слова не скажеш (Трампу. — ред.)», — наголосив журналіст.

Він скептично оцінює анонсовані санкції, які республіканці планують запровадити проти Китаю чи Індії.

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«Ми говоримо про те, що вони там якісь санкції запровадять. По-перше, це абсолютно ідіотські санкції, тому що ніяких 500% для Китаю та Індії не буде. Це ж один раз було, він вже раз скасовував. Яка різниця — 500% чи 260, якщо ви скасовуєте їх», — сказав Портников.

За його словами, санкції взагалі не вийдуть на голосування в Конгресі без погодження Трампа.

«А Майк Джонсон нічого з себе не уявляє. Він просто функція. Така собі лялька на руці Трампа. Вони всі з амбіціями на майбутнє, невідомо, чи буде у них майбутнє, а вони заради цього майбутнього горло перегризуть один одному. А Трампа вони бояться, тому що від нього залежить їхнє політичне майбутнє. Не буде підтримки Трампа — не буде у них політичного майбутнього. Значить, Республіканська партія Сполучених Штатів припинила існування. Я не знаю, чи вона виникне знову», — заявив він.

Портников нагадав, що сумніви у стабільності республіканців у нього виникли ще під час першої кампанії Трампа.

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«І я от думаю, коштом чого вони можуть перемогти, тому що класичний республіканський виборець — він вже не становить більшості. Геній Трампа політичний — що він знайшов некласичного виборця. Що за Трампа голосують дуже багато людей, які ніколи, та раніше, можливо, не голосували так за республіканців. З різних там меншин національних — голосують ці частини темношкірого населення, латиноамериканського, які страждають потім найбільше через його рішення. Але вони можуть цього не помічати. Чи вони страждають, тому що тоді мають сказати собі: „Ми ідіоти, ідіоти, ідіоти“. А люди такого собі не говорять. Вони вважають, що ідіот — хтось інший. Так що в цьому є величезна проблема, якщо серйозно», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий підтримувати російського диктатора Путіна стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутися до позицій 2022 року.

Ми раніше інформували, що у Вашингтоні 14 червня відбудеться масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя армії США. 6,7 тисяч солдатів, десятки танків, бойових машин і літаків пройдуть та пролетять центральною частиною столиці, все це дійство завершиться врученням прапора президенту Дональду Трампу на його 79-й день народження.