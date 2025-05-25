ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
3 хв

Портников пояснив, чому Республіканської партії США більше не існує

Коли Трампа вперше обрали президентом, він змушений був рахуватися з цією Республіканською партією, але наразі все змінилося.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Республіканська партія США як політична сила фактично припинила існування, а її члени бояться Дональда Трампа, від якого залежить їхнє політичне майбутнє.

Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив журналіст Віталій Портников.

Він нагадав, що коли Трампа вперше обрали президентом, він змушений був рахуватися з цією Республіканською партією.

«Там були різні важковаговики, які йому казали: „Так неможливо“. Маккейн там, вплив сім’ї Бушів, кого завгодно, виборці різні, які підтримували всіх цих людей. А потім, після його поразки, виявилося, що республіканський виборець підтримує його, а не їх. Його світогляд, його особистість. Це — не республіканський виборець, можливо, це республіканський виборець просто вже не знає, за кого йому голосувати», — зазначив Портников.

На його думку, це — електорат нової ультраправої політичної сили, який здатен масово впливати на результати виборів.

«І якщо Трамп говорить: „Не голосуйте от за когось там, за Ліз Чейні“, вони й не голосують. Якщо ти (республіканець. — ред.) думаєш про те, що тобі потрібно ще раз пройти вибори — ти слова не скажеш (Трампу. — ред.)», — наголосив журналіст.

Він скептично оцінює анонсовані санкції, які республіканці планують запровадити проти Китаю чи Індії.

«Ми говоримо про те, що вони там якісь санкції запровадять. По-перше, це абсолютно ідіотські санкції, тому що ніяких 500% для Китаю та Індії не буде. Це ж один раз було, він вже раз скасовував. Яка різниця — 500% чи 260, якщо ви скасовуєте їх», — сказав Портников.

За його словами, санкції взагалі не вийдуть на голосування в Конгресі без погодження Трампа.

«А Майк Джонсон нічого з себе не уявляє. Він просто функція. Така собі лялька на руці Трампа. Вони всі з амбіціями на майбутнє, невідомо, чи буде у них майбутнє, а вони заради цього майбутнього горло перегризуть один одному. А Трампа вони бояться, тому що від нього залежить їхнє політичне майбутнє. Не буде підтримки Трампа — не буде у них політичного майбутнього. Значить, Республіканська партія Сполучених Штатів припинила існування. Я не знаю, чи вона виникне знову», — заявив він.

Портников нагадав, що сумніви у стабільності республіканців у нього виникли ще під час першої кампанії Трампа.

«І я от думаю, коштом чого вони можуть перемогти, тому що класичний республіканський виборець — він вже не становить більшості. Геній Трампа політичний — що він знайшов некласичного виборця. Що за Трампа голосують дуже багато людей, які ніколи, та раніше, можливо, не голосували так за республіканців. З різних там меншин національних — голосують ці частини темношкірого населення, латиноамериканського, які страждають потім найбільше через його рішення. Але вони можуть цього не помічати. Чи вони страждають, тому що тоді мають сказати собі: „Ми ідіоти, ідіоти, ідіоти“. А люди такого собі не говорять. Вони вважають, що ідіот — хтось інший. Так що в цьому є величезна проблема, якщо серйозно», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп готовий підтримувати російського диктатора Путіна стільки, скільки знадобиться. Така підтримка дає впевненість господарю Кремля в тому, що він зможе повернутися до позицій 2022 року.

Ми раніше інформували, що у Вашингтоні 14 червня відбудеться масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя армії США. 6,7 тисяч солдатів, десятки танків, бойових машин і літаків пройдуть та пролетять центральною частиною столиці, все це дійство завершиться врученням прапора президенту Дональду Трампу на його 79-й день народження.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie