Портников пояснив, чому США не можуть досягти прогресу в переговорах із Росією: деталі

Журналіст Віталій Портников вважає, що США мають змінити підхід до переговорів із Росією / © Associated Press

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США повинні змінити підхід до переговорів із Росією, а не лише зосереджуватись на висуненні умов.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо.

За його словами, Росія не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог. Американські політики, зокрема сенатор Марко Рубіо, намагалися з’ясувати, чи готовий Кремль поступитися, однак прогресу в цьому напрямку немає.

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"Такі люди як Марко Рубіо прекрасно розуміють, що відбувається. Коли він зустрівся з росіянами, то сказав, що головною їхньою метою було дізнатись якою є політика росіян, чи готові вони відмовитись від своїх максималістських умов. І відтоді вони нікуди не просунулись у цих переговорах", - пояснив Портников.

Портников зазначив, що Дональд Трамп хоче переконати Володимира Путіна спочатку припинити вогонь, а вже потім розпочати мирні перемовини з Україною. Москва ж відмовляється від такого сценарію та наполягає, що переговори можуть відбуватися лише на тлі продовження бойових дій.

Російські дипломати, зокрема Сергій Лавров, Юрій Ушаков і Григорій Карасін, заявляють, що США не можуть нав’язати свої умови, а сам підхід Вашингтона для Кремля є неприйнятним.

«Україна може виконати п’ять умов Росії, а потім Кремль висуне ще п’ять. Їм потрібно, щоб війна продовжувалась аж до остаточного рішення», – підсумував Портников.

Нагадаємо, експерти стверджують, що Кремль намагається досягти двоїстих цілей -покращити зв’язки з США, затягує мирні переговори та й продовжувати бойові дії в Україні.