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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Портников пояснив, чому США не можуть досягти прогресу в переговорах із Росією: деталі

Кремль не збирається відмовлятися від своїх вимог.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Журналіст Віталій Портников вважає, що США мають змінити підхід до переговорів із Росією

Журналіст Віталій Портников вважає, що США мають змінити підхід до переговорів із Росією / © Associated Press

США повинні змінити підхід до переговорів із Росією, а не лише зосереджуватись на висуненні умов.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі Еспресо.

За його словами, Росія не має наміру відмовлятися від своїх максималістських вимог. Американські політики, зокрема сенатор Марко Рубіо, намагалися з’ясувати, чи готовий Кремль поступитися, однак прогресу в цьому напрямку немає.

"Такі люди як Марко Рубіо прекрасно розуміють, що відбувається. Коли він зустрівся з росіянами, то сказав, що головною їхньою метою було дізнатись якою є політика росіян, чи готові вони відмовитись від своїх максималістських умов. І відтоді вони нікуди не просунулись у цих переговорах", - пояснив Портников.

Портников зазначив, що Дональд Трамп хоче переконати Володимира Путіна спочатку припинити вогонь, а вже потім розпочати мирні перемовини з Україною. Москва ж відмовляється від такого сценарію та наполягає, що переговори можуть відбуватися лише на тлі продовження бойових дій.

Російські дипломати, зокрема Сергій Лавров, Юрій Ушаков і Григорій Карасін, заявляють, що США не можуть нав’язати свої умови, а сам підхід Вашингтона для Кремля є неприйнятним.

«Україна може виконати п’ять умов Росії, а потім Кремль висуне ще п’ять. Їм потрібно, щоб війна продовжувалась аж до остаточного рішення», – підсумував Портников.

Нагадаємо, експерти стверджують, що Кремль намагається досягти двоїстих цілей -покращити зв’язки з США, затягує мирні переговори та й продовжувати бойові дії в Україні.

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