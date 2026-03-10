Портников пояснив, як український досвід допоможе зупинити Іран: подробиці

Віталій Портников / © YouTube-канал Віталія Портникова

Реклама

Бойові дії на Близькому Сході довели, що теорія війни суттєво відрізняється від її практики. Сполучені Штати, розробивши детальний план повітряної атаки для знищення військового потенціалу Ірану, несподівано зіткнулися з проблемою, яка вже понад чотири роки є щоденною реальністю для України — масованим використанням дешевих безпілотників типу «Шахед».

Про це на своїй сторінці у Facebook написав політичний оглядач та публіцист Віталій Портников.

На думку аналітика, у перші дні збройного протистояння Вашингтон потрапив у безпекову та фінансову пастку, витрачаючи мільйони доларів на збиття іранських дронів дорогими ракетами. Портников нагадує, що співпраця Тегерана з Москвою ніколи не обмежувалася виключно фінансовими інтересами.

Реклама

«Іранці постачають безпілотники росіянам не просто так і навіть не заради грошей. Україна виявилася для Ірану справжнім полігоном для відпрацювання майбутніх війн на Близькому Сході. Іранці допомагали своєму союзнику у Кремлі — і водночас вчилися самі», — наголошує експерт.

Той факт, що противники Ірану виявилися неготовими до такої тактики, підтверджується офіційним зверненням США до України із проханням надати практичну допомогу у боротьбі з безпілотниками.

Безцінний досвід ЗСУ проти «осі зла»

Як стверджує Портников, роки повномасштабної російсько-української війни стали безцінним досвідом для обох сторін. Однак Росія, яка сьогодні відпрацьовує сучасну війну, грає за команду авторитарних режимів — підтримуючи Іран, Північну Корею та співпрацюючи з Китаєм. Москва зацікавлена у глобальній дестабілізації і допомагатиме Тегерану бити по американських цілях.

За таких умов цивілізований світ може покладатися виключно на досвід Збройних сил України.

Реклама

«Українська армія ці чотири роки не просто вчилася сучасній війні і створювала сучасну війну. Вона ще й відпрацьовувала досвід протистояння меншого противника більшому. Саме українці можуть пояснити, як від Ірану захищатися і як примусити його режим відмовитися від агресивних дій», — зазначає Портников.

Ризики для України та кінець ілюзій Трампа

Ескалація на Близькому Сході несе прямі загрози і для України. По-перше, зростання світових цін на нафту забезпечить Кремль новими нафтодоларами. По-друге, використання систем Patriot проти дешевих дронів неминуче призведе до глобального дефіциту ракет-перехоплювачів уже найближчими тижнями.

Проте ця криза відкриває «вікно можливостей» для геополітичного прозріння Вашингтона. На думку Портникова, новій адміністрації Білого дому доведеться кардинально переглянути свою стратегію.

«Рано чи пізно адміністрації президента Трампа доведеться погодитися із простим висновком: без українського досвіду неможливо добитися безпеки американських військових об’єктів на Близькому Сході і взагалі усвідомити логіку сучасної війни. А це означає необхідність допомогти Україні відбитися від російської агресії, а не плекати небезпечні ілюзії щодо порозуміння з Путіним», — підсумував Портников.

Реклама

Війна на Близькому Сході — останні новини

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що загострення ситуації на Близькому Сході може позначитися на військовій співпраці між Росією та Іраном. За його словами, нинішня ситуація фактично ускладнює повноцінну взаємодію двох країн у сфері ракетних технологій та оборонної промисловості.

Водночас Стубб зазначив, що перемикання глобальної уваги на конфлікт на Близькому Сході може відкрити додаткові дипломатичні можливості для України. Однак він застеріг, що зростання світових цін на нафту потенційно грає на користь Росії, адже додаткові доходи від енергоресурсів можуть піти на фінансування війни.

До слова, Україна навчатиме країни Перської затоки збивати іранські дрони. Перша група українських експертів і військових вирушила туди вже у понеділок, 9 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».