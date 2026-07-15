Портников розкрив головну «червону лінію» Путіна

Диктатор Путін / © Associated Press

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Попри авторитарний характер російського режиму, Путін досі уникає оголошення нової загальної мобілізації через побоювання непередбачуваної реакції суспільства.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

За його словами, на відміну від демократичних лідерів, які змушені враховувати громадську думку, глава Кремля практично не залежить від виборців і може ухвалювати майже будь-які рішення. Однак навіть у нього є власні «червоні лінії».

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«Є рішення, на які досі не готовий піти навіть Путін. Насамперед це загальна мобілізація», — зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що історія Росії неодноразово доводила, що зовні стабільна політична система може стрімко втратити контроль над ситуацією.

«У Росії все тихо-тихо, а потім раптом — бах! Немає жодних прогнозів чи попереджень, але достатньо кількох подій, і влада може посипатися», — сказав він.

Як приклад Портников навів заколот ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який, за його словами, продемонстрував, наскільки швидко можуть змінюватися настрої в російському суспільстві.

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«Ми не знаємо, що було б, якби Пригожин дійшов до Москви. Цілком можливо, що його вже зустрічали б як нову владу», — припустив журналіст.

На його думку, саме через ризик внутрішньої дестабілізації Кремль обережно ставиться до кроків, які можуть викликати масове невдоволення.

«У такому атомізованому суспільстві може статися що завгодно. Саме тому Путін не поспішає ухвалювати рішення, які можуть стати детонатором внутрішньої кризи», — підсумував Портников.

Раніше повідомлялося, що журналіст Віталій Портников заявив, що Путін не розраховує на швидке завершення війни проти України, а робить ставку на тривале виснаження України та очікує політичних змін як у Києві, так і в західних країнах.

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Ми раніше інформували, що російський генерал визнав, що Кремль перебільшує успіхи своєї армії на полі бою. Москва прагне створити хибне уявлення про її значне просування.

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