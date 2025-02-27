Портрет Трампа пропонують розмістити на 250-доларовій купюрі: готується законопроєкт

Республіканці в Конгресі вже висунули кілька інших ідей щодо вшанування Трампа після його повернення до Білого дому.

Республіканець Джо Вілсон, обраний до Палати представників від Південної Кароліни, розробляє проєкт закону, за яким портрет Дональда Трампа повинен з’явитися на новій купюрі в 250 доларів. У такий спосіб, вважає американський політик, буде вшановано досягнення президента у фінансовій сфері.

Про це повідомляє The Independent.

Попри те, що федеральний закон забороняє появу будь-якої живої людини на грошових знаках США, законодавець від Республіканської партії представив макет нової банкноти, створений штучним інтелектом.

Відповідне зображення він опублікував у мережі Х, додавши в описі, що “Байденфляція” [тобто період, коли інфляція досягла піку в 9,1% 2022 року під час адміністрації Байдена] змусила американців носити з собою більше готівки.

“Мені приємно оголосити, що я подаю законопроєкт, який доручить Бюро гравіювання та друку створити банкноту номіналом 250 доларів із зображенням Дональда Дж. Трампа”, — написав Вілсон.

Федеральна резервна система наразі випускає сім банкнот: $1, $2, $5, $10, $20, $50 і $100, а Бюро гравіювання та друку створює банкноти.

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Банкноти, номіналом понад 100 доларів, зокрема купюри в 500, 1000, 5000 і 10 000 доларів, востаннє були надруковані 1945 року, але їхній випуск був припинений 1969 року через відсутність використання.

На сучасних банкнотах зображені колишні президенти Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон, Авраам Лінкольн, Ендрю Джексон і Улісс Грант, а також батьки-засновники США Олександр Гамільтон і Бенджамін Франклін. В обігу немає банкнот номіналом 250 доларів.

За відбір тих, хто з'являється на банкнотах, відповідає Міністерство фінансів, яке розглядає “осіб, чиє місце в історії добре відоме американському народу”.

Як ще пропонують вшанувати Трампа

Республіканці в Конгресі вже висунули кілька інших ідей щодо вшанування Трампа після його повернення до Білого дому.

Конгресмен з Нью-Йорка Клаудія Тенні внесла законопроєкт про те, щоб зробити день народження Трампа офіційним федеральним святом. Вона запропонувала об'єднати щорічне святкування Дня прапора з днем народження президента, оскільки обидва свята припадають на 14 червня.

Минулого місяця представниця штату Флорида Анна Пауліна Луна, яка була обрана очолити нову робочу групу Конгресу з розкриття низки національних таємниць, представила новий законопроєкт про розміщення обличчя Трампа на горі Рашмор. Як відомо, на цій горі висічено 18-метрові голови чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта й Авраама Лінкольна

“Його видатні досягнення для нашої країни та успіх, якого він продовжуватиме досягати, заслуговують на найвище визнання та шану на цій знаковій національній пам’ятці”, — написала вона в мережі X.

Через три дні після інавгурації Трампа представник Теннессі Енді Оглз запропонував переглянути 22-гу поправку до Конституції, щоб дозволити чинному президенту балотуватися на третій термін.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має намір запровадити програму, яка дозволятиме купувати громадянство країни за $5 млн і буде називатися "золота картка".

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