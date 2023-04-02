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Португальці вийшли на масові протести через житлову кризу – ціни на нерухомість підскочили на понад 75%

Португальці вийшли на масові протести через житлову кризу – ціни на нерухомість підскочили на понад 75%

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Португальці вийшли на масові протести через житлову кризу – ціни на нерухомість підскочили на понад 75%

Фото: sam-sebe-columb.com

У Лісабоні та інших містах відбулись багатотисячні акції протесту через подорожчання житла та низькі зарплати.

Тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона та інших міст Португалії у суботу, 1 квітня, на знак протесту проти стрімкого зростання орендної плати і цін на житло.  

Про це повідомляє Reuters.

Португалія – одна з найбідніших країн Західної Європи, де, за даними уряду, понад 50% працівників минулого року заробляли менше 1000 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата становить 760 євро. Нинішній рівень інфляції в Португалії становить 8,2%.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Лісабоні становить близько 1350 євро.

За даними Європейського статистичного агентства Eurostat, від 2010 до 2022 року ціни на нерухомість у Португалії злетіли на понад 75%, вартість винаймання житла – майже на 25%

Нагадаємо, в Ізраїлі тривають багатотисячні мітинги проти судової реформи.

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Дата публікації
Перегляди
373
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