Португальці вийшли на масові протести через житлову кризу – ціни на нерухомість підскочили на понад 75%

У Лісабоні та інших містах відбулись багатотисячні акції протесту через подорожчання житла та низькі зарплати.

Тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона та інших міст Португалії у суботу, 1 квітня, на знак протесту проти стрімкого зростання орендної плати і цін на житло.

Про це повідомляє Reuters.

Португалія – одна з найбідніших країн Західної Європи, де, за даними уряду, понад 50% працівників минулого року заробляли менше 1000 євро на місяць. Мінімальна заробітна плата становить 760 євро. Нинішній рівень інфляції в Португалії становить 8,2%.

#Casafari #DiogoGuerra #Habita #HometoLive #Italy #NuncioRenzi #CryptoNews Thousands protest in Portugal over housing crisis LISBON (Reuters) - Thousands of people took to the streets of Lisbon and other cities across Portugal on Saturday in protest agai… https://t.co/0WYXEz4aKq — CryptoNewsMaker (@CryptoNewsMaker) April 2, 2023

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Лісабоні становить близько 1350 євро.

За даними Європейського статистичного агентства Eurostat, від 2010 до 2022 року ціни на нерухомість у Португалії злетіли на понад 75%, вартість винаймання житла – майже на 25%

Нагадаємо, в Ізраїлі тривають багатотисячні мітинги проти судової реформи.

Читайте також: