Португалія обіцяє здійснити COVID-ревакцинацію чверті населення до кінця січня

У країні з 87% вакцинованого населення зафіксували найвищий за чотири місяці добовий приріст COVID-заражень.

Міністр охорони здоров'я Португалії Антоніо Салес у середу, 24 листопада, пообіцяв до кінця січня ревакцинувати від COVID-19 чверть населення країни, щоб упоратися з "пандемічним штормом, який ще не минув".

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що понад 850 тисяч португальців вже отримали додаткове щеплення від коронавірусу. Салес очікує, що ще 2,5 мільйони громадян отримають третю дозу COVID-вакцини до кінця січня.

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Відповідну заяву очільник МОЗ Португалії озвучив на тлі реєстрації 3 773 нових випадків захворювання на COVID-19, що стало найвищим добовим приростом хворих в країні за чотири місяці.

Близько 87% населення Португалії, яке налічує трохи більше 10 мільйонів жителів, вважаються повністю щепленими.

Минулого тижня португальський прем'єр-міністр Антоніу Кошта заявив, що уряд навряд чи поверне локдаун, тож нові заходи будуть спрямовані на те, щоб "якнайменше турбувати життя людей".

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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