Португалія подовжує тимчасовий захист для біженців з України

Тимчасовий захист Португалії для біженців з України тривав один рік, а в березні 2023 року уряд ухвалив постанову про його подовження на шість місяців.

Португалія надає ще шість місяців тимчасового захисту українським біженцям. Його уряд має схвалити "найближчим часом".

Про це повідомили в офісі заступника міністра та у справах парламенту, пише The Portugal news.

Офіс міністра Ани Катаріни Мендес заявив, що "уряд вважає за необхідне визначити нове подовження тимчасового захисту на період у шість місяців".

Уряд також наголошує, що дотримується намірів Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для переселенців з України до березня 2024 року.

Європейська комісія оголосила сьогодні, 14 вересня, що продовжить тимчасовий захист людей, переміщених через війну в Україні, спричинену російським вторгненням, ухвалений у березні 2022 року, гарантуючи підтримку "стільки, скільки це необхідно". Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїй промові про стан Союзу у 2023 році на пленарному засіданні Європейського парламенту в Страсбурзі.

Тимчасовий захист Португалії для біженців з України надається автоматично. Спочатку він тривав один рік, а в березні 2023 року уряд ухвалив постанову про продовження надання цього документа на шість місяців.

Дані, надіслані до Лузи Службою у справах іноземців та кордонів, свідчать, що від початку війни 24 лютого 2022 року Португалія надала 57 390 тимчасового захисту, 34 602 з яких жінкам і 22 788 чоловікам.

За даними SEF, із 57 390 тимчасових дозволів 14 434 були надані неповнолітнім, що становить близько 25% від загальної кількості.

Тим часом українські біженці все частіше переїжджають з Польщі до Німеччини. Експерти назвали причини цього явища.

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