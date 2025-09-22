ТСН у соціальних мережах

Португалія оголосила про визнання Палестини

Португалія офіційно визнала незалежність Палестинської держави.

Прапор Палестини

Прапор Палестини / © Associated Press

Португалія оголосила про офіційне визнання Палестинської держави.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Паулу Ранжел під час засідання постійного представництва Португалії при ООН.

«Сьогодні, 21 вересня 2025 року, Португальська держава офіційно визнає державу Палестина… Португалія виступає за дводержавне рішення як єдиний шлях до миру», — зазначив він.

Очільник МЗС підкреслив, що цей крок не скасовує нинішньої трагедії в секторі Гази та не зменшує ваги жахливих терактів 7 жовтня.

«Ми закликаємо відкрити промінь світла для миру. Настав час вжити необхідних заходів для досягнення миру», — резюмував Ранжел.

Раніше повідомлялося, що Австралія приєдналася до Великої Британії та Канади, визнавши Палестину незалежною державою.

Ми раніше інформували, що Ізраїль різко розкритикував рішення Великої Британії, Канади та Австралії визнати державу Палестина.

