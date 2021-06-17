Порубав на 1000 шматочків: в Іспанії винесли вирок канібалу, який з'їв власну матір

Іспанець задушив свою матір під час сварки, а потім розрізав її тіло столярною пилою і двома кухонними ножами.

Іспанця Альберто Санчеса Гомеса засудили до 15 років і 5 місяців ув'язнення за вбивство і поїдання власної матері, з якою він мешкав в одній квартирі в Мадриді.

Про це із посиланням на мадридську прокуратуру у середу, 16 червня, повідомляє CNN.

Зазначається, що на початку 2019 року зловмисник задушив Марію Соледад Гомес під час сварки, а потім розрізав її тіло за допомогою столярної пили і двох кухонних ножів.

Деякі шматки він помістив у пластикові пакети і викинув, а інші їв впродовж щонайменше 15 днів.

Чоловікові, якому зараз 28 років, дали 15 років за вбивство і 5 місяців за осквернення трупа. Він також повинен буде виплатити своєму братові 60 тисяч євро компенсації.



Місцеві ЗМІ охрестили Санчеса "канібалом Лас-Вентасу" на честь району Мадрида, в якому він проживав зі своєю матір'ю.

Як повідомлялося, під час слідства молодик стверджував, що він переживав "психотичний епізод", коли вбив і порізав свою матір, однак присяжні йому не повірили.

Поліціянти заарештували Гомеса в лютому 2019 року, суд над ним почався у квітні. За словами правоохоронців, останки жертви знайшли в харчових контейнерах Tupperware у морозильній камері.

Місцеві ЗМІ писали, що кістки лежали в шухлядах у квартирі, а голова, руки та серце - на ліжку. За даними журналістів, тіло жінки було пошматоване на понад 1000 крихітних шматочків. Сам хлопець зізнався, що їв маму "потрохи зі своїм домашнім собакою".

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