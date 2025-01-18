Поруч із будівлею Верховного Суду влаштували стрілянину: убито двох суддів

Нападник не був пов’язаний із судовими справами, після злочину він наклав на себе руки.

У столиці Ірану, Тегерані, нападник відкрив вогонь біля будівлі Верховного суду, внаслідок чого загинули щонайменше двоє суддів.

Про це повідомила агенція IRNA

Стало відомо, що, під час стрілянини, яка сталася в суботу на жвавій площі Тегерана, двоє суддів були вбиті, а третій отримав поранення.

Пресслужба судової влади повідомила, що загиблими є Ходжатолеслам Алі Разіні, голова 39-го відділення Верховного суду, та Ходжатолеслам Мохаммад Мокісе, голова 53-го відділення.

"Сьогодні вранці озброєний зловмисник у Верховному суді здійснив заздалегідь сплановане вбивство двох мужніх суддів, які мали багаторічний досвід боротьби зі злочинами проти національної безпеки, шпигунством та тероризмом", — йдеться в заяві.

Повідомляється, що зловмисник, який здійснив напад біля Верховного суду, не був пов'язаний із судовими справами або клієнтами цього суду. Після теракту він наклав на себе руки. Розпочато розслідування для пошуку організаторів цього злочину.

Нагадаємо, у Тегерані сталася атака на урядові будівлі. У місті та на заході країни лунала повітряна тривога.

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