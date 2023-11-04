Поруч із ним діти: в аеропорту Гамбурга чоловік виїхав на злітно-посадкову смугу й відкрив стрілянину

В аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину, виїхавши на злітно-посадкову смугу. З ним у машині перебували діти.

Про це пише BILD.

В аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину

Подробиці інциденту

За даними видання, невідомий здійснив декілька пострілів, а також викинув з вікна два коктейлі Молотова. В автівці Audi чоловік забарикадувався з двома своїми дітьми, про що поліції повідомила його дружина.

"Пожежна бригада, що прибула на місце подій, поливала водою літак, який стоїть поруч. Нині спецназ проводить перемовини зі зловмисником", – зауважують у виданні.

Наразі авіасполучення у Гамбурзі повністю зупинене. На місці події працюють правоохоронці, залучені гелікоптери, триває евакуація людей.

Раніше у Флориді під час святкування Геловіну сталася стрілянина. За останніми даними, 2 загиблих, 18 поранено.

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