"Поруч свистіли кулі, люди падали": закохані зробили фото в очікуванні смерті на фестивалі в Ізраїлі

У суботу, 7 жовтня, під час фестивалю Supernova на півдні Ізраїлю бойовики ХАСАСу вбили понад 260 людей та взяли десятки у заручники. Гостями дійства були Аміт та Ніру. У момент повного відчаю та очікування смерті закохані зробили романтичне селфі.

Про це повідомляє "BILD на русском".

Пара закоханих зробила селфі в очікуванні смерті на фестивалі Supernova в Ізраїлі

Сховалися у кущах й чекали на терористів

Історію пережитого дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram. Так, коли почалася стрілянина, пара та їхній друг Зів кинулися до машин, щоб виїхати. Потім стало зрозуміло, що саме на парковці на них і чекають терористи. Тоді вони побігли в інший бік, втративши Зіва дорогою.

"Ми чуємо, як поруч свистять кулі та люди просто падають. Терористи, які нас переслідують, кружляють всюди на мотоциклах, намагаючись нас убити. Коли я кажу тобі, що я не маю сил, ти відповідаєш, що вибору немає і нам треба продовжувати тікати", – звернулася Аміт до Ніру в пості в Instagram.

Коли сили зовсім вичерпалися, пара сховалась у кущах. Вони нерухомо й мовчки лежали на землі, поки терористи полювали на людей з кулеметами.

"Ти раптом вирішив зробити селфі. Я розлютилася і нічого не зрозуміла, але сказала, що так принаймні у разі нашої смерті в сім'ї залишиться пам'ять про те, що ми любили один одного до останнього. Ти закрив мене своїм тілом, і я думаю про всі інші пари, які мають іншу долю, ніж у нас", – згадала дівчина.

Аміт та Ніру вдалося врятуватися у цій жахливій бійні. На жаль, друг Зів так і залишається зниклим безвісти.

Раніше йшлося про те, що жінці з Ізраїлю Рахель Едрі, яку утримували в заручниках ісламські бойовики ХАМАС, вдалося вижити. Річ у тім, що вона задобрила терористів їжею та напоями.

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