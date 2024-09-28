"Поруч є наші люди": офіцер ГУР розповів, як діє українське підпілля в окупації

За 2,5 роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів.
Офіцер ГУР МО України розповів про специфіку роботи підпілля на окупованих територіях.
Про це йдеться в італійському виданню Il Foglio.
За словами розвідника, кожне здійснене рухом опору завдання - неймовірний ризик, але люди все одно продовжують допомагати Україні - переважно з ідейно-патріотичних міркувань. За 2,5 роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів - хтось знищений, хтось зазнав важких поранень.
Також підпільники передають важливу інформацію про переміщення сил і засобів держави-агресора росії, що дозволяє Україні своєчасно реагувати - зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту або завдавати ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Іноді невідомі патріоти України малюють символічні графіті на вулицях окупованих міст - чинять психологічний тиск на ворога.
"Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю", - зазначив співробітник воєнної розвідки України.
Він наголосив, що українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Куратор руху опору пояснив, що агенти можуть жити в одному підʼїзді і не знати, що обоє працюють з українською розвідкою. Це необхідна умова для забезпечення безпеки підпільника, адже російські спецслужби не припиняють полювання.
"Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна", - розказав український розвідник, додавши, що іноді доводиться знижувати активність підпільників, аби не наражати їх на небезпеку.
Із ГУР МОУ йдуть на співпрацю і громадяни Росії. Один із видів їхньої діяльності - тихий саботаж, наприклад, на підприємствах військово-промислового комплексу РФ.
"Якщо деталь військової техніки виготовлена неправильно або некоректно зроблене креслення — це теж вносить певний деструктив", - вказав розвідник.
Кожен, хто бажає стати до лав армії підпільників на окупованих територіях та допомогти Україні виграти, може зробити це через чатбот.
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