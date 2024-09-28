"Поруч є наші люди": офіцер ГУР розповів, як діє українське підпілля в окупації

Офіцер ГУР МО України розповів про специфіку роботи підпілля на окупованих територіях.

Про це йдеться в італійському виданню Il Foglio.

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За словами розвідника, кожне здійснене рухом опору завдання - неймовірний ризик, але люди все одно продовжують допомагати Україні - переважно з ідейно-патріотичних міркувань. За 2,5 роки повномасштабної війни відбулось декілька десятків загадкових вибухів автомобілів російських окупантів та колаборантів - хтось знищений, хтось зазнав важких поранень.

Також підпільники передають важливу інформацію про переміщення сил і засобів держави-агресора росії, що дозволяє Україні своєчасно реагувати - зміцнювати оборону на потрібних ділянках фронту або завдавати ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Іноді невідомі патріоти України малюють символічні графіті на вулицях окупованих міст - чинять психологічний тиск на ворога.

"Це сигнал окупантам, що це не їхня земля. Поруч є наші люди, вони не відмовились від намірів повернути свою землю", - зазначив співробітник воєнної розвідки України.

Він наголосив, що українські підпільники не збираються разом для планування активних заходів. Куратор руху опору пояснив, що агенти можуть жити в одному підʼїзді і не знати, що обоє працюють з українською розвідкою. Це необхідна умова для забезпечення безпеки підпільника, адже російські спецслужби не припиняють полювання.

"Вони діють за принципом: кидай камінь в кожного і, можливо, поцілиш у шпигуна", - розказав український розвідник, додавши, що іноді доводиться знижувати активність підпільників, аби не наражати їх на небезпеку.

Із ГУР МОУ йдуть на співпрацю і громадяни Росії. Один із видів їхньої діяльності - тихий саботаж, наприклад, на підприємствах військово-промислового комплексу РФ.

"Якщо деталь військової техніки виготовлена неправильно або некоректно зроблене креслення — це теж вносить певний деструктив", - вказав розвідник.

Кожен, хто бажає стати до лав армії підпільників на окупованих територіях та допомогти Україні виграти, може зробити це через чатбот.

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