Поруч з Кремлем: у центрі Москви звучить система оповіщення тривоги

Раніше анонсували, що 4 жовтня по всій Росії перевірять працездатність засобів оповіщення.

Про це інформують рос"ЗМІ".

У центрі Москви розпочалася нібито планова перевірка систем оповіщення населення. Гучномовцем оголошують про надзвичайну ситуацію.

Також сьогодні ефір загальноросійських теле- та радіоканалів буде тимчасово заміщений інформацією з безпеки.

«Почувши звук сирени, необхідно зберігати спокій та не панікувати, включити телевізор – будь-який загальнодоступний канал чи радіо та прослухати інформаційне повідомлення. Нічого серйознішого громадянам робити не треба.

Тим, хто в цей момент перебуває вдома, на роботі, у метро чи на вулиці, треба просто взяти це до уваги і продовжувати займатися своїми справами», — переконують в російському МНС.

Нагадаємо, що російські Бєлгород та Брянськ у ніч проти 4 жовтня 2023 року не сплять: у місті - гучна "бавовна".