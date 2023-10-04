Поруч з Кремлем: у центрі Москви звучить система оповіщення тривоги

На Якиманці гучномовцем оголосили про надзвичайну ситуацію.
Раніше анонсували, що 4 жовтня по всій Росії перевірять працездатність засобів оповіщення.
Про це інформують рос"ЗМІ".
У центрі Москви розпочалася нібито планова перевірка систем оповіщення населення. Гучномовцем оголошують про надзвичайну ситуацію.
Також сьогодні ефір загальноросійських теле- та радіоканалів буде тимчасово заміщений інформацією з безпеки.
«Почувши звук сирени, необхідно зберігати спокій та не панікувати, включити телевізор – будь-який загальнодоступний канал чи радіо та прослухати інформаційне повідомлення. Нічого серйознішого громадянам робити не треба.
Тим, хто в цей момент перебуває вдома, на роботі, у метро чи на вулиці, треба просто взяти це до уваги і продовжувати займатися своїми справами», — переконують в російському МНС.
Нагадаємо, що російські Бєлгород та Брянськ у ніч проти 4 жовтня 2023 року не сплять: у місті - гучна "бавовна".
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